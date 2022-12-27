عرض برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، والتى تقدمه الإعلامية هند النعساني وداليا ايم ، تقرير فيديو عن حالة الجو اليوم الثلاثاء 27-12 - 2022‪

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية طقس شتوي معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وبارد على الوجه البحري وشمال البلاد وعلى السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على جنوب الصعيد، بارد في أول الليل، شديد البرودة في آخره على كافة الأنحاء .

بيان بدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 27-12-2022

القاهرة الصغرى. 13. والعظمى 20

الإسكندرية الصغرى 14. والعظمى 20

الإسماعيلية الصغرى 14 والعظمى 21

الدقهلية الصغرى 14. والعظمى20

الغردقة الصغرى 13 والعظمى 21

المنيا الصغرى 9. والعظمى. 21