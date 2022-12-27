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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

قاسية البرودة.. التغيرات المناخية تصيب المدن الأمريكية بالشلل |ماذا حدث

عاصفة ثلجية تضرب
عاصفة ثلجية تضرب الولايات المتحدة الأمريكية

يبدو أن التغيرات المناخية بدأت تأثيراتها السلبية تلقي بظلالها على دول العالم، حيث تشهد الولايات المتحدة الأمريكية وكندا عاصفة هي الأسوأ كما وصفها البعض على مدار السنوات الأخيرة.

عاصفة تضرب الولايات المتحدة 

أمريكا وكابوس العواصف السوداء 

وتعيش الولايات المتحدة الامريكية حالة من التوتر نتيجة العاصفة القوية التي ضربت 48 ولاية أمريكية وتسببت في مقتل 26 شخصا على الأقل، وكانت مدينة بوفالو شمال ولاية نيويورك الأكثر تضررا، حيث استدعى 200 عنصر من الحرس الوطني لدعم عمليات الإنقاذ.

واستيقظ أكثر من 200 ألف أمريكي بدون كهرباء أول أمس 25 ديسمبر صباح عيد الميلاد جراء العاصفة الشتوية المستمرة منذ أيام في شرق الولايات المتحدة والتي خلفت وفق أرقام مؤكدة 26 قتيلاً في ثماني ولايات.

بينما تحدثت وسائل إعلام أمريكية عن 30 حالة وفاة مرتبطة بالعواصف، أربع منها في كولورادو وسبع على الأقل في غرب نيويورك وأدى الطقس القاسي، وهو مزيج من العواصف الثلجية والبرد الاستثنائي، إلى هبوب رياح ثلجية في 48 ولاية في نهاية الأسبوع.

وتتكشف أزمة متفاقمة في بوفالو في غرب ولاية نيويورك حيث تركت عاصفة ثلجية المدينة محاصرة مع عدم تمكن أجهزة الطوارئ من الوصول إلى المناطق شديدة التضرر.

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وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول، وهي من مواليد بوفالو: إن العاصفة التي تهب على المدينة هي "أزمة ذات أبعاد مهولة" وهي "أسوأ الأسوأ على الإطلاق"، مع تساقط ثلوج وصل ارتفاعها إلى ثمانية أقدام (2,4 متر) أمام أبواب المنازل وانقطاع التيار الكهربائي، ما جعل درجات الحرارة الباردة مهددة للحياة.

وفيما بدأت مساحات شاسعة من البلاد تتجاوز العاصفة الهائلة وعادت درجات الحرارة في بعض المناطق إلى معدلاتها الموسمية، ظلت بوفالو تعيش "كارثة كبرى".

وقال المسؤول في المقاطعة مارك بولونكارز للصحافيين "لدينا سبع حالات وفاة مؤكدة في هذه المرحلة نتيجة العاصفة قد يكون هناك المزيد" ووصف الظروف القاسية متحدثا عن اكتشاف جثث متجمدة في سيارات وتحت كتل الثلج.

تأثيرات التغيرات المناخية 

إلغاء الرحلات وانقطاع الكهرباء 

وسيبقى مطار المدينة الدولي مغلقًا، وسط تحذيرات خدمة الأرصاد الجوية الوطنية من أن العواصف الثلجية في منطقة البحيرات الكبرى الناتجة عن تهاطل الثلوج ستستمر خلال يوم عيد الميلاد مع "تراكمات ثلجية إضافية من قدمين إلى 3 أقدام (0,6 إلى 0,9 متر) خلال الليل".

وأدت العاصفة الأعنف منذ عقود لإلغاء أكثر من 1500 رحلة جوية أول أمس الأحد،  بعد إلغاء حوالي 3500 رحلة جوية السبت ونحو ستة آلاف رحلة الجمعة، وفق موقع التتبع المتخصص "فلايت أوير".

ورغم أن وزير النقل بيت بوتيدجيج غرّد عبر تويتر، قائلاً: "تجاوزنا الاضطرابات الأكثر شدّة مع تعافي عمليات الخطوط الجوية والمطارات تدريجياً"، إلا أن المسافرين بقوا عالقين أو متأخرين في المطارات كما حدث في أتلانتا وشيكاغو ودنفر وديترويت ومينيابوليس ونيويورك.

وأدى الجليد إلى الإغلاق المؤقت لبعض الطرق الأكثر ازدحامًا من بينها الطريق السريع رقم 70 الذي يعبر البلاد كما أثر الطقس على شبكات الكهرباء، وحض العديد من مزودي الطاقة الزبائن على تقليل الاستخدام للحد من انقطاع التيار في أماكن مثل كارولاينا الشمالية وتينيسي.

وانقطعت الكهرباء السبت عن ما يصل إلى 1,7 مليون مشترك في جميع أنحاء البلاد في البرد القارس، ولكن الرقم انخفض بشكل كبير بحلول الأحد، رغم أن أكثر من 200 ألف مشترك في الولايات الشرقية ما زالوا محرومين من الطاقة.

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وبدورها، أصدرت السلطات الكندية تحذيرات شديدة من الطقس وانقطعت الكهرباء عن مئات الآلاف في مقاطعتي أونتاريو وكيبيك، وألغي العديد من الرحلات الجوية في المدن الكبرى وتم تعليق خدمة النقل بالقطارات بين تورنتو وأوتاوا.

أما في مقاطعة بريتش كولومبيا، فقالت السلطات إن 53 شخصًا أصيبوا بجروح في حادث حافلة ركاب في وقت متأخر السبت على طريق سريع في شمال شرق فانكوفر وما يزال سبب الحادث قيد التحقيق.

شلل الحركة  

عواصف معتاد حدوثها في الغرب

وفي تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، قال الدكتور المهندس، ماهر عزيز، استشاري الطاقة والبيئة وتغير المناخ: إننا لا نستطيع الجزم بأن ما حدث نتيجة التغيرات المناخية، لأن هذه الأنواع من العواصف من المعتاد حدوثها في العالم الشمالي.

وتابع: أحيانا تحدث مع قدوم فصل الشتاء وأحيانا أخرى خلاله، ولكن تبقي الإحالة إلى التغيرات المناخية واردة.

وأكد أن "هذه العاصفة تحدث مرة واحدة كل عام ولكن قوتها وتأثيرها أكبر بكثير هذه المرة وأحدثت الكثير من الوفيات والإصابات في الولايات المتحدة الأمريكية".

واختتم: "العاصفة التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية في الطبيعي يكون المناخ بها معتدل، لكنها هذه السنة جاءت قاسية البرودة ربما وارد بسبب التغيرات المناخية".

المهندس، ماهر عزيز
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