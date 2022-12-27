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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تصدير أول شحنة مشغولات ذهبية مصرية معفاة من رسم التثمين للأسواق السعودية

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية

 أعلن هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب و المجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية عن اتمام أول شحنة تصديرية لـ مشغولات ذهبية مصرية للأسواق السعودية معفاة من رسم التثمين والذي كان قد صدر قرار وزاري من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية بوضع استثناءات لاعفاء المشغولات الذهبية منه، والذي كان يقدر بواقع 1% من قيمة المشغولات الذهبية التي يتم تصديرها ولطالما اعتبر عائقا أمام تصدير المشغولات الذهبية المصرية للأسواق العالمية .

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وأوضح جيد أن شحنة المشغولات الذهبية التي سيتم تصديرها هي من عيار21 وسيتم تصديرها للأسواق السعودية وكان قد تم الاتفاق علي تصديرها خلال فعاليات المعرض الدولي للذهب والمجوهرات " نبيو " في نسخته الثانية و الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية بالتعاون مع وزارات التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة والذي عقد مطلع الشهر الجاري تحت رعاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء .

وأضاف ميلاد أن قرار اعفاء صادرات المشغولات الذهبية من رسم التثمين كان له اثرا مباشرا علي عودة المشغولات الذهبية المصرية للمنافسة في الأسواق الدولية متوجها بالشكر للدكتور علي المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية و اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة الدمغة و الموازين علي تقديم كافة التسهيلات لدعم عودة تصدير المشغولات الذهبية لما تمثله من أهمية لنهضة هذا القطاع الصناعي الهام , كما يدعم ذلك توجه الدولة المصرية للتحول الي مركز اقليمي لصناعة و تجارة المشغولات الذهبية .

وأوضح جيد أن هناك تكامل مستمر بين جهود القطاع الخاص و القطاع الحكومي لتشجيع تصدير المشغولات الذهبية , كما هناك تشاورا مستمرا حول العديد من المبادرات لدعم تلك الصناعة ودعم الورش و المصانع الصغيرة لتطوير منتجاتها وتسهيل تداول المشغولات الذهبية بالأسواق المحلية , مضيفا أن الشعبة بصدد اطلاق مبادرة جديدة سيكون لها أثرا مباشرا علي أسعار المشغولات الذهبية بالأسواق المحلية كما ستخفف من ضغط الطلب المتزايد محليا علي السبائك .

وأشار ميلاد الي أن ارتفاع أسعار الذهب الذي شهدته الأسواق المحلية خلال الأشهر الماضية كان نتيجة استمرار تزايد الطلب علي السبائك كملاذ أمن للاستثمار خاصة في ظل موجات التضخم و الأزمات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق العالمية ، مع محدودية حجم المعروض بالأسواق ، مؤكدا أن المبادرة التي سيطلقها اتحاد الغرف التجارية سيوجه شريحة عريضة من المستثمرين لشراء المشغولات الذهبية بدلا من السبائك بما سيحقق توازنا نسبيا في نوعية الطلب مع المنتجات المختلفة المعروضة وسيحقق تراجعا عاما في الأسعار .

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