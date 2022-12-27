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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلطنة عمان واليابان تبحثان أوجه التعاون في مختلف المجالات

صدى البلد

بحث سلطان عمان هيثم بن طارق، مع وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ياسو تو شي نيشيمورا، أوجه التعاون القائم بين الجانبين في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الثلاثاء بقصر البركة العامر بسلطنة عمان، وفقا لوكالة الأنباء العمانية، إذ تسلم السلطان العماني رسالة خطيّة من رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، تتصل بالعلاقات الثنائية الطيبة بين البلدين الصديقين، والأمور ذات الاهتمام المشترك، ونقل السلطان العماني تحياته وتمنياته لرئيس الوزراء الياباني بدوام الصحة والهناء ولشعب بلاده بمزيد من التطور والنماء.
من جهته، نقل وزير الاقتصاد والتجارة الياباني تحيات رئيس الوزراء الياباني إلى السلطان العماني وتمنّياته بموفور الصحة والسعادة وللشعب العُماني بمزيدٍ من التقدّم والازدهار .
 

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