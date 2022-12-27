مياه الشرب وأورمان الشرقية تنتهيان من توصيل المياه مجانا لـ499 أسرة أكثر احتياجا

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالمواطن البسيط والأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل وتسعى جاهدة للتنسيق المثمر والدائم مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية النشطة لتقديم أفضل الخدمات لهم والعمل على تحسين مستوى معيشتهم والوصول بالخدمات للمواطنين المحتاجين بالمناطق البعيدة والمحرومة.

أشاد المحافظ بمجهودات شركة مياه الشرب والصرف الصحي وتعاونها المثمر مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني لتوفير كوب مياه نظيف للأسر الأكثر احتياجاً بمختلف مراكز ومدن المحافظة بالمجان دون تحملهم أي أعباء مادية وذلك لتخفيف العبء عن كاهلهم وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وفي هذا الإطار أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى أنه تنفيذا لبروتوكول التعاون بين الشركه وجمعية الأورمان ، تم توصيل مياه الشرب لعدد 499 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بقرى مراكز ومدن الحسينية وصان الحجر ومنشأة أبو عمر بواقع 123 اسره بمركز الحسينيه و 163 أسرة بمدينة منشاه أبو عمر و213 أسرة بمدينه صان الحجر وذلك دون تحملهم أي أعباء مادية وذلك إيماناً من الشركة بأهمية المشاركة المجتمعية ودورها في التواصل مع هذه الأسر لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وتوصيل كوب مياه نظيف لهم.

أضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي قيام إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بعمل زيارات ميدانية للأسر الأكثر إحتياجاً بالقرى لبحث حالتهم على الطبيعة تمهيداً لتوصيل المياه لهم، مؤكداً أن الشركة على استعداد دائم للتعاون مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم كافة أوجه الدعم المساندة للأسر الأكثر إحتياجاً وتوفير كافة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لهم في إطار ما تقره اللوائح والقوانين.