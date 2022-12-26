حملات لإزالة تعديات البناء ورفع الإشغالات وصيانة أعمدة الإنارة في الشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة فضلاً عن رفع الإشغالات المخالفه على حرم الطريق وتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون،، وكذلك تكثيف أعمال النظافة والتجميل ومراجعة أعمده الإنارة وصيانتها علي مدار اليوم لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بإزالة مخالفه في المهد بأرض مجاوره لبنك مصر ببندر بلبيس على مساحه 120 متر تقريبا عبارة عن حوائط بالطوب الاحمر وتمت الازاله الفوريه واتخاذ كافه الاجراءات القانونيه حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة كفر صقر بالتصدي ووقف أعمال والإزالة لبناء بالمخالفة بحي السلام عباره عن بناء أعمدة دور رابع علوي على مساحة 130 متروتم وقف الأعمال وتنفيذ ال‘زالة في المهد وتطبيق القانون على المخالفين.

وشنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس حملة لرفع الإشغالات بعدد من الشوارع الرئيسية والميادين بالمدينة بحضور قسم شرطة فاقوس وشرطة المرافق لإعادة الانضباط بالشارع والحد من التكدسات والتجمعات.

كما قامت رئاسة مدينة القنايات بأعمال قص وتهذيب الأشجار بنطاق المدينة ومراجعة أعمده الإنارة العامة والكشافات و وإزالة أفرع الأشجار التي تعوق أسلاك الكهرباء وتم نقل نواتج قص الأشجار و تفريغ صناديق القمامةالي النقطة الوسيطة بالمدينة تمهيدا لنقلها الي المدفن الصحي ببلبيس.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم برفع كفاءة منظومة النظافة العامة وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع الرئيسية لخلق بيئة نظيفة خالية من التلوث ، فتم رفع الأتربة والسفوحة من على جانبى طريق مدخل الزقازيق حتى مدخل السنبلاوين ، ومن مدخل الابراهيمية حتى مدخل ميت غمر.

وللإرتقاء بالشكل الحضارى والجمالى لشوارع العاصمة.. قامت رئاسة حي أول الزقازيق بالتواجد بنفق أبو الريش وشارع عبد السلام عارف وشارع عبد العزيز اباظه وشارع المعهد الدينى وشارع محمد حسين لمتابعة أعمال رى وسقايه الأشجار والنخيل واحواض الزرع وكذلك غسيل وتنظيف الارصفه والارضيات والحوائط من أجل أظهار شوارع وميادين المدينه بالشكل اللائق أمام المواطنين والزائرين.