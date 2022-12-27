إحالة متهم جديد إلى المفتي في قضية خلية مصر الجديدة

خلية مصر الجديدة.. قررت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمأمورية مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، إحالة متهم جديد "حسن سيد أحمد" للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه بالقضية رقم 8448 لسنة 2022 جنايات مصر الجديدة، والمقيدة برقم 2103 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، المعروفة إعلاميا بـ " خلية مصر الجديدة".

وقررت المحكمة مد أجل الحكم على 5 متهمين في ذات القضية محال أوراقهم للمفتي إلى جلسة 22 يناير.

صدر الحكم برئاسة المستشار وجدي محمـد عبـد المنعم، وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران ومحمد نبيل مشرف، وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 2177 لسنة 2022 كلي شمال القاهرة، للمتهمين أنهم في غضون الفترة من عام 2014 وحتى 21 سبتمبر عام 2021، بمحافظات القاهرة والجيزة والأقصر.

أمر إحالة المتهمين في خلية مصر الجديدة

أولا: المتهمان الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين.

ثانيا: المتهمون جميعا انضموا للجماعة موضوع الاتهام مع العلم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض وتلقي المتهمون من الثالث وحتى السادس تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لتحقيق أغراضها.

ثالثا: المتهمين جميعا ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية ولعمل إرهابي بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات ومواد لجماعة إرهابية.

رابعا: المتهمان الثالث والرابع روجت بطريقة مباشرة وغير مباشرة لارتكاب جريمة إرهابية بأن روجا أعمال عدائية ضد ضباط وأفراد.

تحريات الأمن الوطني في خلية مصر الجديدة

وقالت تحريات الأمن الوطني، إنه نفاذا للتكليفات انضم للخلية المتهم الثالث حسن سيد، والرابع عبد الله نعيم، والخامس يوسف عواد، والسادس عنتر محمد، والسابع عبد القادر عودة، عقب صقلهم فكريا وإقناعهم بأغراض الجماعة وأهدافها، وفي إطار إعداد عناصر تلك الجماعة لتحقيق أغراضها، أعد المتهم الأول برنامجا تدريبيا ارتكن فيه إلى ثلاثة محاور، أولها فكري قائم على الإمداد بالكتب والمطبوعات والإصدارات الإلكترونية داعمة للأفكار والمفاهيم التكفيرية، فضلا عن عقد لقاءات تنظيمية بصفة دورية تم من خلالها تدارس تلك الأفكار والمفاهيم لترسيخ قناعتهم بها.

داعش - أرشيفية

وتضمنت تحريات الأمن الوطني في خلية مصر الجديدة، أن المحور الثاني أمني تمثل في دراسة أساليب كشف المراقبة وكيفية التخفي واتخاذ أسماء حركية تلافيا للرصد الأمني، والثالث عسكري تمثل في تلقيهم تدريبات بمعسكرات صحراء سيناء لتأهيلهم ورفع قدراتهم القتالية بتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية وحرب العصابات والمدن والشوارع، وإعداد وتصنيع العبوات المفرقعة وكيفية استعمالها.

وأضافت تحريات الأمن الوطني التي ينفرد موقع “صدى البلد” بنشرها، اعتماد هذه الجماعة في تحقيق أغراضها على ما أمدها به المتهمان الأول والثاني من أسلحة ومفرقعات وآلات ومركبات ومهمات وأموال حازها ونقلها المتهمون من الثالث حتى السادس، فضلا عما أمدها به المتهم السابع من دعم لوجيستي تمثل في مواد غذائية ومستلزمات معيشية تحقيقا لأغراضها.

داعش - أرشيفية

وتابعت تحريات الأمن الوطني في قضية خلية مصر الجديدة، أنه عقب الانتهاء من إعدادهم، ألحق المتهمان الثالث والرابع بالمجموعات الشرعية بالجماعة وأسند إليهما إعداد المنضمين الجدد إليها فكريا، وذلك بترويجهما أفكار الجماعة المار بيانها والداعية لاستخدام العنف، و إمدادهم في سبيل ذلك بهواتف محمولة وأجهزة لوحية محمل عليها عدة إصدارات وكتيبات لترسيخ قناعاتهم بقتال ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة تنفيذا لأغراض الجماعة، فضلا عن تكليف المتهم الثالث بتولى مسئولية لجنة الفتوى بمنطقة الشيخ زويد والتى تتولى إصدار فتاوي شرعية بوجوب استهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة والمتعاونين معهم.

وأكدت تحريات الأمن الوطني، أنه في إطار تنفيذ المخطط العدواني لتلك الجماعة، نفذ المتهمون من الثالث حتى السادس عدة أعمال عدائية قبل تمركزات أمنية، كما صدرت فتوى من الجماعة بتكفير أبناء قبيلة الترابين في سيناء لمعاونتهم القوات المسلحة في تتبع معسكرات التكفيريين وضبط أعضائها.