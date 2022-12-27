الاتحاد المغربي يوجه صدمة لـ الوداد قبل كأس العالم للأندية.. تفاصيل

أكد تقرير صحفي، أن الاتحاد المغربي لكرة القدم لن يسمح لنادي الوداد البيضاوي بضم صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، قبل تسوية الديون المتراكمة على النادي.

وذكر موقع “لو 360 سبورت” المغربي، أن الاتحاد المغربي لكرة القدم فرض “ بالتسنيق مع العصبة الوطنية” شروطا محددة للسماح للأندية المحلية، بضم لاعبين جدد في الميركاتو الشتوي.

وأضاف الموقع، أن الاتحاد المغربي طالب الأندية بالكشف عن وضعيتها المالية وتقديم الضمانات المالية للجنىة مراقبة مالية الأندية من أجل تحديد الفرق التي سيسمح لها بضم لاعبين في الميركاتو المقبل.

وأشار الموقع، أن الأندية الممنوعة من التعاقدات في الوقت الراهن، هي الوداد والرجاء وحنسية أغادير واتحاد طنجة والمغرب التطواني والمغرب الفاسي ومولودية وجدة وأولمبيك خريبكة والدفاع الحسني الجديدي وشباب المحمدية ونهضة بركان.

وأوضح الموقع، أن الاتحاد المغربي لن يسمح للأندية التي عجزت عن تسديد ديون نزاعتها الصادرة ضدها سواء من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أو المحممة الرياضية “كاس” أو لجنة النزعات التابعة لها، بتسجيل الصفقات الشتوية.

ويستعد الوداد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 1 فبراير القادم حتى 11 من نفس الشهر.

الفرق المشاركة بمونديال الأندية

يشارك في النسخة المقبلة كل من بطولة كأس العالم للأندية كل من، الوداد المغربي ( بطل دوري البلد المستضيف للبطولة)، الأهلي المصري (وصيف بطل إفريقيا)، الهلال السعودي (دوري آسيا)، ريال مدريد (بطل أوروبا)، سياتل ساوندرز الأمريكي (بطل أمريكا الشمالية)، فلامنجو البرازيلي (بطل أمريكا الجنوبية)، أوكلاند سيتي النيوزلندي (بطل أوقيانوسيا).