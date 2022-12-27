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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مشهد نادر.. الثلوج تغطي شوارع الكويت.. فيديو

الكويت
الكويت

غطت حبات البرد البيضاء، اليوم الثلاثاء، عدة شوارع في الكويت في مشهد نادر في البلد الخليجي الذي يتأثر حاليا بمنخفض جوي أدى إلى تكوُن سحب رعدية نتج عنها هطولات مطرية غزيرة من المتوقع استمرارها حتى يوم غد الأربعاء.

 ووثق عدة أشخاص تساقط حبات البرد التي اكتست بها شوارع في المناطق الجنوبية تزامنا مع حالة عدم الاستقرار الجوي.

وأبدى موثقو الفيديوهات فرحتهم بتساقط البرد واكتساء الشوارع باللون الأبيض نتيجة الكميات الهائلة من البرد التي هطلت خلال الساعات القليلة الماضية.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع الفيديو التي أشار موثقوها بأنها تعود لمناطق أم الهيمان والشعيبة التي شهدت هطولات غزيرة للبرد.

وأظهرت مقاطع فيديو أخرى غرق بعض المناطق والشوارع نتيجة الأمطار الغزيرة التي تسببت بعرقلة حركة السير، وإغلاق عدد من الطرق.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من أحوال الطقس، وأشارت في بيان لها عبر حسابها في "تويتر" بأن البلاد تتأثر بأمطار رعدية متفرقة متوسطة الشدة تكون غزيرة ومصحوبة بتساقط البرد على بعض المناطق مع نشاط في سرعة الرياح قد تصل إلى أكثر من 55 كم/ساعة.

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