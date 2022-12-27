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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

والدة طفل مصاب بضمور العضلات تستغيث: الدكتور صدمني وقالي ابنك خلاص هيموت

طفل مصاب بمرض ضمور
طفل مصاب بمرض ضمور العضلات الشوكى

لا يوجد شىء أصعب في الحياة من المرض وخصوصا عندما يكون علاجه صعب ومكلف.. محمد شريف طفل لم يتجاوز العامين ولد بمرض ضمور العضلات الشوكي، ويحتاج الى حقن ثمنها يتجاوز الـ ٤ ملايين جنيه.

قالت والدة محمد: "الأطباء قالوا لي هيموت قريب متتعبيش نفسك معاه، احتسبيه متوفي الموضوع مسألة وقت".. صدمات متتالية لأب وأم لا يملكان سوى الدعاء وبيع كل ما يملكان من أجل علاج محمد، حيث أنهم باعوا المنزل التمليك والسيارة واتجهوا لمنزل إيجار من أجل توفير أموال للأطباء والعلاج.

وأوضح والد محمد أن دواء الشرب فقط يكلفهم ١٣٠ ألف جنيه للزجاجة الواحدة وأنهم قاموا بشراء ٤ زجاجات حتى الآن بالإضافة إلى ثمن كشف الأطباء الذي لا يقل عن ٤ آلاف جنيه وحتى ٧ آلاف جنيه، هل تخيلت كم المبالغ التي تم صرفها في الفترة السابقة؟

أهل محمد باعوا كل ما يملكون والأمر يتوقف الآن على جمع تبرعات من أجل أن يأخذ حقنة ثمنها ٤ ملايين جنيه، حتى يستطيع أن يعيش ويبدأ حياته.

لمشاهدة الحوار ..

الدكتور صدمني و قالي إبنك خلاص هيموت متتعبيش نفسك - YouTube

 

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