بشرى سارة لجمهور الزمالك.. نداي يخوض المرحلة الأخيرة في التأهيل

بدأ السنغالي إبراهيما نداي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تنفيذ المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الخاص به على هامش مران اليوم الثلاثاء ، تمهيدا لعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وأدى نداي تدريبات خفيفة بالكرة خلال مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، كما أدى تدريبات الركض حول الملعب، تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي والدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها باستاد القاهرة الدولي يوم الخميس المقبل.