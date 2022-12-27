عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الروبوت Cruzr يستقبل مساعد وزير التعليم العالي بكلية حاسبات الفيوم

الروبوتCruzrيستقبل
الروبوتCruzrيستقبل مساعد وزير التعليم العالي بكلية الحاسبات

استقبلت اليوم كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة الفيوم، الدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمى للتحول الرقمى. 

وكان فى استقباله  الدكتور محمد خفاجى، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة الفيوم ،  والدكتور شيرين طايع - وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور مسعود إسماعيل - المساعد بقسم علوم الحاسب ، والدكتور مصطفى ربيع - مساعد العميد لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور أحمد سلامة - المدرس بقسم نظم المعلومات.

تناول اللقاء خطة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة الفيوم   للتحول الرقمى وكذلك سبل تطوير المنظومة الرقمية للكلية ، من خلال عرض تقديمى تم عرضه بمجلس الكلية لشرح مخرجات مشروع تحويل الكلية الى كلية ذكية  والذى تقوم عليه الكلية فى هذه الفترة، لتكون أول كلية رقمية بجامعة الفيوم.

وانتقل الفريق لزيارة معمل الذكاء الاصطناعى بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة الفيوم  وكان فى استقبالهم الروبوت Cruzr الذى رحب بهم وقادهم فى جولة داخل المعمل للتعريف بكافة مكونات المعمل .

وتم الانتقال الى قاعة الدكتور نبيلة حسن بالدور الأرضى لتفقد بعض أجزاء القاعة ومتابعة التجهيزات التى تتم عليها، تمهيدا لتنفيذ مشروع التحول الرقمى الذى تقوم به كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة الفيوم .

الروبوت Cruzr يستقبل مساعد وزير التعليم العالي بكلية حاسبات الفيوم
الروبوت Cruzr يستقبل مساعد وزير التعليم العالي بكلية حاسبات الفيوم
الروبوت Cruzr يستقبل مساعد وزير التعليم العالي بكلية حاسبات الفيوم
الروبوت Cruzr يستقبل مساعد وزير التعليم العالي بكلية حاسبات الفيوم
الروبوت Cruzr يستقبل مساعد وزير التعليم العالي بكلية حاسبات الفيوم
الروبوت Cruzr يستقبل مساعد وزير التعليم العالي بكلية حاسبات الفيوم
الروبوت Cruzr يستقبل مساعد وزير التعليم العالي بكلية حاسبات الفيوم
الروبوت Cruzr يستقبل مساعد وزير التعليم العالي بكلية حاسبات الفيوم
الروبوت Cruzr يستقبل مساعد وزير التعليم العالي بكلية حاسبات الفيوم
الروبوت Cruzr يستقبل مساعد وزير التعليم العالي بكلية حاسبات الفيوم
كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى الذكاء الاصطناعي كلية الحاسبات الحاسبات التعليم Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يفقد 640 جنيهاً.. وعيار 21 يحقق أدنى سعر منذ شهر

أول رد فعل من الأهلي على تجديد إيقاف محمود كهربا.. تفاصيل

دمرتيني يا هبة.. معلم ثانوي ينهي حياته في بث مباشر بالفيوم (فيديو)

عيار 21 تراجع 370 جنيها.. انهيار أسعار الذهب الآن بعد رفع الفائدة

أسعار الذهب اليوم تواصل الانهيار.. والجرام يخسر 370 جنيها |تفاصيل

معيشاني في نكد.. لايف 8 دقائق يكشف تفاصيل إنهاء مدرس الفيوم حياته بسبب زوجته| فيديو

اختار الأهلي.. الكاف يصدم الزمالك ويستبعده من دوري السوبر الإفريقي

فقد 640 جنيها مرة واحدة.. أسباب هبوط سعر الذهب في مصر

ترشيحاتنا

طرق علاج التهاب اللوز .. ومتى تكن الجراحة ضرورية

رمضان صبحي يهدر ركلة جزاء.. خطأ المهدي سليمان يهدي بيراميدز التقدم على الاتحاد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر..وهذا سعر عيار 21

خد 400 جنيه.. عمرو أديب يحرج أحمد سعد| فيديو

بعد سلسلة خسائر.. الصين تنقذ الدولار الأمريكي

حكم ترك الإمام سجدة التلاوة في الصلاة الجهرية؟ الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حصاد 2022.. القوات المسلحة تنفذ 29 تدريبًا عسكريًا لحماية الأمن القومي المصري

تحويل نجوم كرة القدم لأطفال.. هل يمكنك التعرف عليهم؟

المنطقة الغربية العسكرية تنفذ عددا من الأنشطة والفعاليات لخدمة المجتمع المدنى

بالزغاريد.. بشرى وعبير صبري تشاركان أشرف زكي افتتاح دار للمسنين لرعاية الفنانين

فيديو

55 مليون دولار خلال يوم.. البنك المركزي يرصد مسحوبات دون حق من الخارج

هل عادت ليعقوب الفرحان.. فيديو مثير لـ ليلى إسكندر مع طليقها

إخلاء سبيل العريس .. تفاصيل جديدة في واقعة ضرب عروس المحلة وشقيقها

وزير التعليم يعلن 12 معلومة جديدة عن امتحانات الثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

صخور وأحلام 2023

عبد المعطى أحمد

ديسمبر شهر ديزني الساحر!

المستشار أسـامة الصعيدي

صندوق للأسرة في قانون الأحوال الشخصية

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ