استقبلت اليوم كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة الفيوم، الدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمى للتحول الرقمى.

وكان فى استقباله الدكتور محمد خفاجى، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة الفيوم ، والدكتور شيرين طايع - وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور مسعود إسماعيل - المساعد بقسم علوم الحاسب ، والدكتور مصطفى ربيع - مساعد العميد لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور أحمد سلامة - المدرس بقسم نظم المعلومات.

تناول اللقاء خطة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة الفيوم للتحول الرقمى وكذلك سبل تطوير المنظومة الرقمية للكلية ، من خلال عرض تقديمى تم عرضه بمجلس الكلية لشرح مخرجات مشروع تحويل الكلية الى كلية ذكية والذى تقوم عليه الكلية فى هذه الفترة، لتكون أول كلية رقمية بجامعة الفيوم.

وانتقل الفريق لزيارة معمل الذكاء الاصطناعى بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة الفيوم وكان فى استقبالهم الروبوت Cruzr الذى رحب بهم وقادهم فى جولة داخل المعمل للتعريف بكافة مكونات المعمل .

وتم الانتقال الى قاعة الدكتور نبيلة حسن بالدور الأرضى لتفقد بعض أجزاء القاعة ومتابعة التجهيزات التى تتم عليها، تمهيدا لتنفيذ مشروع التحول الرقمى الذى تقوم به كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة الفيوم .

الروبوت Cruzr يستقبل مساعد وزير التعليم العالي بكلية حاسبات الفيوم

الروبوت Cruzr يستقبل مساعد وزير التعليم العالي بكلية حاسبات الفيوم

الروبوت Cruzr يستقبل مساعد وزير التعليم العالي بكلية حاسبات الفيوم

الروبوت Cruzr يستقبل مساعد وزير التعليم العالي بكلية حاسبات الفيوم