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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

لازم يدفع الغرامة بالفوائد

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن أزمة كهربا |شاهد

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن اللاعب الدولي محمود عبدالمنعم كهرباء لاعب النادي الأهلي، أرسل خطابًا لفيفا، لسؤاله عن أحقيته بالمشاركة مع الأهلي في ظل انتهاء مدة إيقافه يوم 6 من شهر يناير المقبل.

 

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وأضاف  الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أنه الاتحاد الدولي رد بعدم أحقية اللاعب في المشاركة مع الفريق الأحمر، قبل سداد قيمة الغرامة المالية الموقعة عليه كاملة.

 

ولفت  الإعلامي أحمد موسى، إلى أن كهربا لازم يدفع الغرامة بالفوائد، والزمالك عايز فلوسه كاملة بالدولار ودي فرصته.


 

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، تلقى صدمة جديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وهناك أكثر من مقترح عن حل للأزمة، ومقترح سداد كهربا جزء من الغرامة وتحديد مواعيد سداد باقي الأقساط بضمان النادي الأهلي.

 

قرر "فيفا" إيقاف كهربا لمدة 6 أشهر

 

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن قرر "فيفا" إيقاف كهربا لمدة 6 أشهر آخرى لحين سداد اللاعب الغرامة الموقعة عليه، لصالح نادي الزمالك، والتي تبلغ 2 مليون و400 ألف دولار.
 

أحمد موسى كهرباء قناة صدي البلد برنامج على مسئوليتي الاتحاد الدولي فيفا

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