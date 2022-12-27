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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: سوق الأعلاف اتضربت والكتكوت بـ 4 جنيهات

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن السوق السوداء لتجارة الأعلاف تعرضت لضربة خلال الساعات الماضية.

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أحمد موسى: السوق السوداء لعملة الدولار هتخسر 40% خلال أيام


وتابع أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن طن الأعلاف للصويا وصل 36 ألف جنيه خلال الأسبوع المقبل، ووصل الطن حاليا 25 ألف جنيه.


وأكد أحمد موسى، أنه تم الإفراج عن الأعلاف بقيمة مليار دولار ما ساهم في خفض الطن نحو 12 ألف جنيه، متسائلا: “مين بيعمل كده في البلد والناس؟”.


ولفت أحمد موسى، إلى أن طن الذرة انخفض 6 آلاف جنيه، موضحا أن تراجع أسعار الأعلاف سيتبعه انخفاض أسعار الفراخ، وارتفاع أسعار الكتاكيت إلى الضعف ليبلغ 4 جنيهات.

 

البلد والحكومة اتخذوا إجراءات


وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن البلد والحكومة اتخذوا إجراءات أدت إلى انخفاض أسعار الأعلاف، وتفويت الفرصة على من خزن السلع ليرفع أسعارها.
 


 

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