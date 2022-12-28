سكان شارع التوحيد الإسلامي بالخصوص يستغيثون من مصنع بلاستيك يعرض صحتهم للخطر

اشتكى سكان شارع التوحيد الإسلامي المتفرع من كابينة النور، التابع لمنطقة الخصوص في محافظة القليوبية، في رسالة لخدمة شكاوى “بين الناس”، التي يقدمها موقع “صدى البلد”، من وجود مصنع للبلاستيك داخل منطقة سكنية.

وقال أحد السكان، ويدعى محمد أحمد، في شكواه: «نحن سكان شارع التوحيد الإسلامي المتفرع من كابينة النور، “ناصية الشارع عصارة مرعي” التابع لمنطقة الخصوص في محافظة القليوبية، نشكو من وجود مصنع بلاستيك وكسَّارة يصدر عنها أصوات مزعجة، وتم تقديم العديد من الشكاوى، ولكن دون جدوى».

وأضاف: «على الرغم من تقدمنا بالعديد من الشكاوى؛ لم يتم الرد أو اتخاذ إجراء حتى الآن، وما زال المصنع يعمل بشكل يومي، وهو يحتوى على مواد بلاستيكية ضارة»، مشيرا إلى العمل في هذا المصنع يتوسع بشكل أكبر، ولم يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة إلى الآن.

وطالب الأهالي، المسؤولين، بسرعة حل هذه المشكلة؛ رأفة بسكان المنطقة، وتجنب حدوث كارثة بيئية.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا على التواصل مع القارئ، وإيمانًا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع؛ هي خدمة المواطن، والعمل على إيصال صوته إلأى المسئولين، والمتابعة المستمرة؛ للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكواهم.