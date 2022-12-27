المريضة في مرحلة التعافي.. رئيس جامعة عين شمس عن نجاح زراعة الرئة

كشف الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وعضو اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، تفاصيل نجاح أول عملية زراعة رئة في مصر.

وقال محمود المتيني في حواره في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" الحالة التي تم إجراء عملية زراعة الرئة لها في مرحلة التعافي وفي تقدم مستمر".

وأضاف محمود المتيني:" زراعة الأعضاء تعتبر فرصة أخرى للحياة بعد حدوث فشل لأي عضو في الجسم وهذا الفشل العضوي يساوي الوفاة ".

وتابع محمود المتيني:" مراكز طبية قليلة في العالم تنفيذ عمليات زراعة الرئة من متبرع حي"، مضيفا:" أجرينا عملية الزراعة من متبرع حي وليس متوفى".

وأكمل محمود المتيني :" بدأنا برنامجا متكاملا من أجل زراعة الرئة في مصر وذلك في إطار من البحث العلمي "، مضيفا:" فريق طبي في جامعة عين شمس تدرب على عمليات زراعة الرئة في الخارج ".