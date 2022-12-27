نتنياهو يوزع المناصب على حزبه.. ويختار رئيسا جديدا للكنيست‎‎

كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، اليوم الثلاثاء، عن قرار حزب الليكود، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تعيين أمير أوحانا في منصب رئيس الكنيست المقبل، قبل أداء اليمين الدستورية.

وقالت الصحيفة، إن "تقسيم المناصب على الوزارات المتبقية في حزب الليكود مستمر، وفي الوقت الحالي يبدو أن أمير أوحانا، سيعين رئيساً للكنيست بدلاً من ياريف ليفين".

وأوضحت "يديعوت أحرنوت"، أن "عضو الليكود يسرائيل كاتس سيكون وزيراً للخارجية بالتناوب، بحيث سيحصل على المنصب أولا، بينما سيحصل على التناوب رون ديرمر".

وأكدت أن هناك صعوبة في تعيين ديرمر، بسبب انتقادات أعضاء الكنيست من حزب "الليكود"، لهذا القرار.

وأضافت: "سيتم تعيين رئيس الكنيست الحالي ليفين، من حزب الليكود، كوزير للعدل، رغم احتجاج القضاة المتقاعدين على نواياه في تمرير إصلاحات شاملة في النظام القضائي الإسرائيلي".

ةفي غضون ذلك، التقى رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، مع كبار مسؤولي حزب "الليكود" لمناقشة تقسيم المناصب معهم، كما التقى مع عضو الحزب ديفيد أمسالم، بهدف إجراء محادثات معه لتلافي الضرر جراء عدم تعيينه في منصب مهم بالحكومة المقبلة.

وأوضحت "يديعوت أحرنوت"، أن المنطق وراء تعيين يسرائيل كاتس، في وزارة الخارجية، على الرغم من نتائج الانتخابات التمهيدية لحزبه، وعدم فوزه هو أن نتنياهو يحتاج إلى إرضاء عضو كنيست واحد على الأقل من محور أمسالم، من أجل الحد من الاضطرابات في داخل حزبه.

ووفق الصحيفة، يسود توتر في داخل حزب "الليكود" بسبب تأخر نتنياهو، في توزيع المناصب على أعضاء حزبه، والخلافات حول المناصب المتبقية.

وأشارت إلى أن أول من دخل اللقاءات مع نتنياهو هو عضو الكنيست أمسالم، الذي وجه إنذاراً وتهديداً، وأصر على تولي حقيبة العدالة أو منصب رئيس الكنيست، أو البقاء خارج الحكومة.