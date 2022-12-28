بالجلد .. دارين حداد تتألق في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام |شاهد

شاركت الفنانة دارين حداد جمهورها صورة جديدة على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وتألقت النجمة التونسية دارين حداد بإطلالة ناعمة جذابة بالكاجوال مرتدية جاكيت جلد باللون الأسود، مما حازت علي اعجاب متابعيها .



وتحرص دائما الفنانة دارين حداد على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها وأدق تفاصيل حياتها، على السوشيال ميديا.

ويعرض حاليا للنجمة دارين حداد مسلسل "الضاحك الباكي" سيناريو وحوار محمد الغيطى وإخراج محمد فاضل ومرشح للعرض قريبا على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو بطولة عمرو عبد الجليل في دور نجيب الريحاني، ومصطفى شوقي دور سيد درويش، وفردوس عبدالحميد والدة نجب الريحاني، رزان مغربى فى دور بديعة مصابني، وهاجر الشرنوبى وعدد آخر من الفنانين.

يذكر أن آخر أعمال دارين حداد مسلسل "بابلو" يضم كوكبة من النجوم الفنان حسن الرداد، أروى جودة، نجلاء بدر، سلوى عثمان، هالة فاخر، محمود حجازي، عثمان محمد علي، بالإضافة الى الفنان القدير مصطفى فهمى.