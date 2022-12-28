أم كلثوم تغني «الأطلال وسيرة الحب» على مسرح الساقية للعرائس.. 5 يناير

يُقدّم مسرح ساقية الصاوى للعرائس، حفلًا غنائيًا لكوكب الشرق أم كلثوم، يوم 5 يناير المقبل.

يأتى ذلك في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذي يجذب الكبار قبل الصغار.

كما يحيي الفنان عبدالباسط حمودة حفلًا غنائيًا، في ساقية الصاوي، يوم 29 ديسمبر الجاري ضمن حفلات رأس السنة .

ويقدم عبدالباسط حمودة، خلال حفله المرتقب، باقة من أبرز أغانيه الشعبية، على مدار ساعتين متواصلتين، من بينها، «اديني قلبك»، «اسمحولي»، «أنا مش عارفني»، و«سلفني ضحتك» وغيرها.

كان عبد الباسط حمودة نجم الأغنية الشعبية قد أعلن دعمه ومباركته للفنان مصطفى كامل بفوزه بمنصب نقيب الموسيقيين، وأضاف عبد الباسط أن مصطفى كامل الشخص المناسب لرئاسة النقابة قائلا : عايزين نقيب ينزل النقابة ماينمش في البيت.



عبد الباسط حمودة، طرح مؤخرًا أغنية حلوين، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، الذي تعاون فيها مع مطرب المهرجانات عمر كمال، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.