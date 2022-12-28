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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

البانيه يسجّل رقمًا قياسيًا .. هل انخفضت أسعار الفراخ بالفعل؟

الدواجن
الدواجن

ظهرت خلال الآونة الأخيرة مناوشات وجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أسعار السلع المهمة للمواطنين، وفي مقدمتها الدواجن والبيض، اللذان يمثلان مصدرًا للبروتين، سواء للكبار أو الأطفال، وتأكيدًا على أن ما حدث مجرد مناوشات فقد شهدت أسعار الدواجن استقرارًا نسبيًا.

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استقرار أسعار الدواجن

استقرت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء، في الأسواق المصرية، وتبين ارتفاع طفيف في أسعار الدواجن بمعدل جنيه واحد في الكيلو، مع ارتفاع قليل في سعر كرتونة البيض.

ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، وهو ما يشكل ضغطًا على الأسعار للمستهلك.

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الفراخ البلدي والمزارع والساسو والبانيه .. أسعار الدواجن اليوم في المحلات

استقرار أسعار الفراخ

أعلنت شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، عن استقرار أسعار الدواجن بالمزارع في تعاملات اليوم، ليسجل كيلو الفراخ البيضاء 42 جنيهًا تسليم أرض المزرعة.

ويصل سعر الكيلو للمستهلك فى الأسواق بين 44 و46 جنيهًا، وقد يختلف هذا السعر بحسب كل منطقة، حيث تضاف إليها مصاريف النقل.

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أسعار الدواجن اليوم

بلغ حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميا، إضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفقا لتصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وجاءت الأسعار كالتالي:
سعر الفراخ البيضاء 47 جنيها للكيلو، والفراخ البلدى 65 جنيها والبانيه 95: 100 جنيه، والوراك 60 جنيها، والهياكل 25 جنيها، والكبد والقوانص 50 جنيها للكيلو، والبط والأوز 65 جنيها للكيلو، وجوز الحمام من 75 لـ 85 جنيها، والأرانب 65 جنيها للكيلو.

ويصل سعر كيلو الفراخ العتاقى 55 جنيها، بينما سعر الشيش طاووق يتراوح ما بين 90 و95 جنيها، وكيلو الدبوس 63 جنيهًا للكيلو الواحد.
وسجل سعر كيلو الوراك 55 جنيهًا للكيلو الواحد، وأسعار الكبد الصافي 60 جنيها.

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أسعار البيض اليوم 

واصلت أسعار البيض ارتفاعها خلال تعاملات اليوم، لترتفع بقيمة جنيه واحد في الكرتونة مقارنة بأسعار أمس الخميس، خاصة أن طبق البيض يكلف المربي فى المزرعة أكثر من 100 جنيه، ويباع بـ 79 جنيها، أى أن هناك خسارة تصل 20 جنيها فى الطبق.

وجاءت أسعار البيض في المزارع التي ترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك كالتالي:

سعر بيض أحمر من 84 جنيها إلى 87 جنيها، والبيض الأبيض من 79 جنيها إلى 80 جنيها، فيما سجلت كرتونة البيض البلدي من 85 جنيها إلى 87 جنيها.

وكان عدد من الخبراء في مجال صناعة الدواجن توقع انخفاض أسعار البيض حتى 50 جنيهًا خلال الفترة المقبلة، نتيجة الإفراج عن شحنات جديدة من الأعلاف.

البانية يسجل رقما قياسيا أسعار الفراخ الدواجن البيض اسعار الدواجن

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