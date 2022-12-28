الأوقاف: إقامة الأسبوع الثقافي في 7 محافظات

أعلنت وزارة الأوقاف إقامة الأسبوع الثقافي في سبع محافظات في وقت واحد وهي: (بور سعيد ، أسوان ، الإسكندرية ، بني سويف ، الإسماعيلية ، أسيوط ، القليوبية ) ، وذلك خلال الأسبوع القادم من الأحد 1/ 1/ 2023م حتى الأربعاء 4/ 1/ 2023م علمًا بأن محاضرات الأسبوع الثقافي تُعقد بعد صلاة العشاء مباشرة ، بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

من ناحية أخرى أعلنت وزارة الأوقاف تخصيص مائة مليون جنيه لأعمال البر في صورة لحوم إطعام وشنط غذائية توزع على الأسر الأولى بالرعاية في شهر رمضان المبارك 1444هـ.

في السياق ذاته، صرح الشيخ السيد عبد المجيد، رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، أنه في إطار استعدادات وزارة الأوقاف لشهر رمضان، ناقش القطاع الديني بوزارة الأوقاف خطة الوزارة للاستعداد لشهر رمضان المبارك 1444هــ .