تقدمها أوقاف سيناء.. دروس حول نشر الإسلام الوسطي بالمساجد

واصلت مديرية الأوقاف محافظة شمال سيناء، تنفيذ الدروس العلمية والدعوية المنهجية بالمساجد التابعة لمديرية الأوقاف بشمال سيناء، في إطار خطة وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير من خلال رسائلها المتعددة.

المبادرات التثقيفية

وقال الشيخ محمود مرزوق، مدير عام الأوقاف بمحافظة شمال سيناء، إن وزارة الأوقاف تنفذ العديد من البرامج والمبادرات التثقيفية والتوعوية والمجتمعية واستحداث الأنشطة الدعوية والقرآنية، حول نشر الفكر الوسطي، في إطار اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعزيز الوعي بمفاهيم الدين الصحيحة ونشر الفكر الوسطي المستنير.



واضاف ان الد وس المقدمة في المساجد تتضمن مناهج محددة لعلوم الفقه والحديث والعقيدة والأخلاق والتفسير والسيرة النبوية، تحت إشراف السادة العلماء أئمة المساجد.



