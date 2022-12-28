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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير أمن المعلومات: تحديثات "واتس آب" لحماية الهواتف من الهجمات الإلكترونية

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كشف أحمد طارق، خبير أمن المعلومات، تفاصيل توقف الواتس أب عن العمل على ملايين الهواتف الذكية بعد أيام.

وقال: إن تلك التحديثات يجب أن تتم إجباريا أول بأول على جميع أنظمة التشغيل.

وأضاف "طارق" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "لو جالك تحديث للواتس أب أو أى تطبيقات عندك من داخل المتجر الرئيسي يجب عمل تحديث فورى أول بأول".

وتابع أن تلك التحديثات تحسن من جودة التطبيقات، وفى نفس الوقت تستقبل المميزات الجديدة، وتسد الثغرات الأمنية الموجودة فى التطبيق، والتي تجعل الهجمات الإلكترونية تدخل على الجهاز.

أحمد طارق خبير أمن المعلومات الهواتف الذكية الواتس اب جودة التطبيقات الهجمات الإلكترونية

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