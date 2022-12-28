بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد احتفالية قادرون باختلاف لأصحاب الهمم

حرصًا من صدى البلد ننقل لكم بثا مباشرا، للرئيس السيسي وهو يشهد احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاص.

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قليل، احتفالية " قادرون باختلاف "، في نسختها الرابعة لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، تحت مسمي "لينا مكان".

السيسي أب لذوي الهمم

وشهد الاهتمام بذوي الهمم طفرة غير مسبوقة منذ تولي الرئيس السيسي الرئاسة، وهذا شهدناه من خلال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وبتوجيه من الرئيس تُولي الدولة بجميع مؤسساتها اهتماما مضاعفا بذوي الهمام، في إطار حرصه على ضمان حقوقهم، الذي لا يدع مناسبة أو احتفالية إلا وأكد أنهم شريك أساسي في الوطن، ويعتبرهم كنزا في المجتمع.

وأصبح هناك ضرورة لتوجه كافة الجمعيات والمؤسسات التي تقوم بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، نحو دعم ذوى الاحتياجات الخاصة لإقامة هذه المشروعات، وذلك في إطار توجهات الرئيس السيسي بتوفير تلك المشروعات لهم لدمجهم في المجتمع، فضلًا عن إعطاء تلك الجمعيات التمويلية مزايا وتيسيرات خاصة لذوى الهمم، لتشجيعهم على العمل الحر وريادة الأعمال من خلال تفهم احتياجاتهم لإقامة تلك المشروعات وتوفير الخدمات المناسبة لهم.

بالفعل قدمت الدولة بقيادة الرئيس السيسي العديد من الإنجازات "لذوي الهمم" كانت بدايتها في عام 2014، حينما كفل لهم حقوقا غير مسبوقة بـ دستور 2014، وتمثيلهم في البرلمان لممارسة حقوقهم السياسية، حيث يشمل 11 مادة تخص ذوي الإعاقة وترعى حقوقهم بمصر.

وكعادته في الحرص على ذكرهم والاهتمام بهم في كل مناسبة خاصة إذا كانت عالمية، أعلن الرئيس السيسي خلال مؤتمر الشباب الذي عقد بمدينة الإسماعيلية عام 2018، خلال كلمة له أن 2018 عام ذوي الاحتياجات الخاصة، إيمانا منه بقدراتهم ومواهبهم المتنوعة التي أبهرت العالم.