اتحاد الكرة يعلن استدعاء 33 لاعبا محترفا لمنتخبي الشباب والناشئين

أعلن مسئولو اتحاد الكرة ، أن هناك تواصلا مستمرا مع اللاعبين المحترفين في الخارج لضم من يصلح منهم لتمثيل المنتخبات الوطنية في مختلف الأعمار السنية ، وهو ما أسفر عنه وجود 4 لاعبين محترفين في صفوف منتخب الشباب الذي يستعد لخوض بطولة أمم افريقيا تحت 20 عاما في مصر هم صلاح باشا ومصطفي أشرف وعمر عبد المجيد وأحمد نادر السيد.



وجاء بيان اتحاد الكرة بعد قرار الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بتشكيل لجنة تكون مهمتها متابعة اللاعبين أصحاب الجنسيات المشتركة من بينها المصرية المتواجدين فى الخارج للاستفادة بهم خلال السنوات المقبلة فى تكوين منتخب قوى .



وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن منتخب الشباب استدعي أكثر من 25 لاعبا محترفا في الخارج لمشاهدتهم على الطبيعة وتقييمهم وهم:

أحمد نادر السيد "البرتغال"

صلاح رضا باشا " إيطاليا"

مصطفى أشرف "ألمانيا"

عمر عبد المجيد " ألمانيا"

يوسف المجيد "ألمانيا"

ليوناردو الخلفاوي " ألمانيا"

محمود فارس "الإمارات"

سيد الغديري "الإمارات"

كريم أشرف "السعودية"

نور البحار "السعودية"

كريم الأفندي "أمريكا"

جوزيف فاروز "أمريكا"

عبد اللطيف أبو قورة "أمريكا"

اسماعيل خير الله "أمريكا"

أحمد إبراهيم الخزامي "تركيا "

محمود محمد الدفري "تركيا "

محمد علاء الاسواني" تركيا"

عمر عبد الحكيم" سويسرا"

محمد الشيوي" فرنسا"

رامز حفظ الله" انجلترا"

بلال مظهر عبد الرحمن " اليونان"

احمد ماهر "ايطاليا"

محمد عز الدين" اسبانيا "

محمد طلبة" ألمانيا".. (تم ارسال خطاب لناديه ولم يحضر)

عبد الرحمن عاطف " قطر"

أما منتخب الناشئين مواليد 2006 الذي كان يقوده محمد وهبة ، فكان قد استدعي 8 محترفين لهذه السن هم :

أمير صالح "هولندا "

بلال موسى " هولندا "

سيف أشرف "ألمانيا "

تيبو غيبريال "ألمانيا "

سليم طلب "ألمانيا"

إنياس عبد الحميد "بلجيكا"

كريم أحمد" انجلترا"

ابراهيم شريف حجازي " إسبانيا"

