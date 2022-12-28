إجراء دراسة مسحية لتحديد أسباب السمنة بين الطلاب.. الاتحاد الرياضي للجامعات: توجيهات بتفعيل المشروع القومي لرفع اللياقة البدنية لهم.. ونسعى لوضع خريطة على مستوى الجمهورية

التعليم العالي:

إجراء دراسة مسحية لتحديد أسباب السمنة وضعف اللياقة البدنية بين طلاب الجامعات

الاتحاد الرياضي للجامعات:

توجيهات بتفعيل المشروع القومي لرفع اللياقة البدنية بالجامعات

نسعى لوضع خريطة لياقة بدنية على مستوى الجامعات

توجيهات باستمرار العمل على صقل وتنمية مواهب ومهارات شباب

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأخير بتكليف لجنة قطاع التربية الرياضية بإجراء دراسة مسحية على مستوى الجمهورية لطلاب الفرقة الأولى بالجامعات، لتحديد أسباب السمنة وضعف اللياقة البدنية وتشوهات القوام المنتشرة، و تقديم خريطة علمية على مستوى الجمهورية لتحديد الأعراض والأسباب وطرق العلاج، ويكون ذلك ضمن الخطة البحثية لكليات التربية الرياضية للفصل الدراسي الثاني.



أكد الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد شدد على ضرورة تفعيل المشروع القومى لرفع اللياقة البدنية لدى الطلاب وتعزيز القدرات العقلية لديهم.

وأضاف "حسانين " أن الوزير أكد أهمية التعرف على مستوى اللياقة البدنية لدى طلاب الجامعات المصرية، من أجل رفع كفاءة لياقتهم البدنية، وذلك عن طريق قياس مستوى اللياقة البدنية لدى الطلاب، بالإضافة إلى عمل متوسط حسابي وذلك لجميع الطلاب الصفوف الدراسية، ووضع خريطة لياقة بدنية على مستوى الجامعات.



بينما قال عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات ، إنه قد ثمن الوزير جهود الاتحاد الرياضي المصري للجامعات في تنظيم بطولة العالم للجامعات للإسكواش بالتعاون مع الاتحاد الرياضي الدولي للجامعات، مشيرا إلى أن التنظيم المتميز لهذه البطولة يعكس قدرة مصر على استضافة الأحداث الرياضية العالمية، في ضوء الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية.

وأشار إلى وجود تشديدات على أهمية الاستمرار في العمل على صقل وتنمية مواهب ومهارات شباب الجامعات في المجالات الرياضية، والثقافية، والفنية؛ بالإضافة إلى توفير الرعاية اللازمة لهم؛ حتى تظل الجامعات المصرية داعمًا أساسيًّا في إظهار مواهب ومهارات الشباب، وتقديم أبطال يرفعون اسم مصر عاليًا في مختلف المجالات والمنافسات المحلية، والإقليمية، والدولية.

وكان مجلس الاتحاد الرياضي للجامعات قد ناقش الترتيبات والإجراءات الفنية والإدارية الخاصة بعدد من الفعاليات الرياضية، منها: انطلاق دوري كرة القدم للجامعات والمعاهد العليا المصرية للعام الدراسي الجاري، وأسبوع شباب الجامعات المقرر إقامته العام القادم بجامعة حلوان، واستضافة مصر لبطولة العالم للجامعات لكرة اليد خلال عام 2024 بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

ووافق المجلس على مشاركة منتخب الجامعات المصرية في البطولة العربية الجامعية لكرة القدم صالات للطلاب (بطولة زايد الثانية) والتي ستقام خلال الفترة من 23-31 ديسمبر الجاري بمدينة أبو ظبي الإمارات العربية المتحدة.

كما وافق المجلس على إقامة دورة رياضية خلال عام 2023 بجامعة حلوان في الألعاب التالية: الكرة الطائرة (طلبة، طالبات) كرة سلة ثلاثي (طلبة، طالبات) تنس الطاولة (طلبة، طالبات).

وناقش المجلس أيضا، خطة الاتحاد للتحول الرقمي من خلال الاعتماد على الأدوات الحديثة من حلول وتطبيقات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ للنهوض بمكانة المنظومة الرياضية الجامعية في مصر، وفي ظل استضافة مصر للأحداث الرياضية الدولية، وذلك في ضوء تنفيذ خطة الدولة للتحول الرقمي، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030،.

كما ناقش المجلس طلبات انضمام عدد من الجامعات الخاصة والأهلية لعضوية الاتحاد، للاستفادة من الأنشطة الرياضية التي يتم تنظيمها على مستوى الجامعات المصرية.