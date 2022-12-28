عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس طاقة النواب: الدولة حققت الكثير لصالح ذوى الهمم بعهد الرئيس السيسى

حسام عوض الله رئيس
حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

أكد حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على الحضور الدائم والمشاركة في فعاليات “قادرون باختلاف”، ومنها النسخة الرابعة من “قادرون باختلاف”، يعكس اهتمام وحرص  الدولة على هذه الفئة المهمة والمتميزة من أبناء مصر  مع تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع.

وقال عوض الله، فى بيان صحفى له، إن الرئيس السيسى حريص على أن يكون ذوو الهمم شريكا أساسيا فى كل المحافل والفعاليات الرئاسية، والحرص على الحضور الدائم لمناسباتهم الخاصة، بل ودعم  مهاراتهم وقدراتهم الخاصة أمام العالم أجمع، وتمثلت أبرز التحركات فى تنظيم مؤتمر خاص سنويا تحت عنوان "قادرون باختلاف" لإبراز مدى النجاح والتقدم فى شأن دمجهم ورعايتهم، وإقامة دورة الألعاب الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص "مصر 2020" تحت رعاية الرئيس السيسى، والتى ضمت 800 لاعب من 42 دولة لتمثل أكبر تجمع فى تاريخ حركة الأولمبياد الخاص للاعبين الأفارقة.

وأضاف أن جميع الجهات المعنية بالدولة عملت وفق توجيهات الرئيس السيسي بوضع المزيد من البرامج والخطط و إجراءات تنفيذية تستهدف تمكين ذوي الهمم، ودمجهم في جميع المشروعات والمبادرات القومية، التي تقوم الدولة بتنفيذها، ولتكون جهود تمكين أبنائنا من ذوي الهمم، جزءًا لا يتجزأ، من الأولويات التي تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين بوجه عام.

وشدد على أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها حققت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى الكثير من أجل صالح ذوى الهمم، من خلال مبادرات رئاسية وحكومية وتشريعات أصدرها مجلس النواب خلال الفترات الماضية، منها تعديل قانون ذوي الهمم إلى مسمى “قادرون باختلاف” قانون رقم 200 لسنة 2020، ونصت التعديلات على إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة «قادرون باختلاف» لتشجيع ودعم تمويل الأشخاص ذوي الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي، والمشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية.

وأوضح أنه تم إنشاء صندوق دعم الأشخاص ومساعدتهم ودمجهم في المجتمع والمساعدة الاقتصادية وحتى دعمهم ثقافيا واجتماعيا، مشيرا إلى إصدار 10 تعديلات لقوانين، منها قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة لتغليظ عقوبة تعرضهم للتنمر، وقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية لصالح القصر وأسر ذوى الإعاقة بزيادة المصروفات، وحدد الحد الأدنى للصرف وغيرها لصالح “قادرون باختلاف”.

رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي قادرون باختلاف قانون ذوي الهمم صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

440 جنيهًا مرة واحدة| هبوط تاريخي في أسعار الذهب..وعيار 21 الآن مفاجأة

بلطجة وكارثة.. مرتضى منصور يعلن التعدي على لاعبي الزمالك داخل النادي الأهلي

14 جنيها دفعة واحدة|مفاجأة في سعر الدولار الآن بعد انهياره بالسوق السوداء

أسماء مدوية .. الأهلي يضم 6 صفقات نارية رسميًا

إعلان نتيجة كلية الشرطة.. قبول 2950 طالبًا من إجمالى 50 ألف متقدم

الإطاحة بسيد عبدالحفيظ.. نجم الأهلي السابق يوجه 3 نصائح هامة لـ الخطيب

نتيجة كلية الشرطة.. قبول 50 طالبة من الحاصلين على بكالوريوس تربية رياضية

متى تعود أسعار الذهب تحت 1000 جنيه .. الموعد والتفاصيل

ترشيحاتنا

لمدة 4 سنوات.. مبادرة برلمانية لتحقيق المباعدة بين فترات الحمل

انفوجراف.. مصر تتقدم 34 مركزًا في مؤشر التنمية البريدية

خبير تربوي يكشف لـ«صدى البلد» أسباب انتشار الغش في الامتحانات وكيفية القضاء عليه

قادرون باختلاف.. فضل الدعاء الذي يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي ترديده يوميا

مئات الصواريخ على تل أبيب.. إسرائيل تعلن إحباط مخطط إيراني بدأه سليماني

الرئيس السيسي يكشف لأول مرة عن علاقته بأحفاده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البانيه يسجّل رقمًا قياسيًا .. هل انخفضت أسعار الفراخ بالفعل؟

توزيع جوائز أوسكار الموتور سبورت عن عام 2022 .. شاهد

مشروب بـ 10 جنيهات .. أسرع وصفات تحول جسمك لماكينة حرق

مش محتاجة فيتامينات.. مشروب خارق يتجاهله الكثيرون يرفع مناعتك ويحارب السرطان

فيديو

عاوز مراتي | رد فعل غريب من عريس المحلة.. ووالدها يستغيث

بالأسماء .. تعرف على صفقات الأهلي الشتوية 2023/ فيديو جراف

شبورة وأمطار .. الأرصاد تحذر المواطنين بسبب حالة الطقس

نطق الشهادتين وسقط.. قصة مؤذن حضره الموت وهو يؤذن للفجر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

عبيد الإخوان "12"

أحمد نجم

ضرورة التيسير في الزواج

إبراهيم شعبان

صخور وأحلام 2023

عبد المعطى أحمد

ديسمبر شهر ديزني الساحر!

المستشار أسـامة الصعيدي

صندوق للأسرة في قانون الأحوال الشخصية

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ