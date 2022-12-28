رئيس طاقة النواب: الدولة حققت الكثير لصالح ذوى الهمم بعهد الرئيس السيسى

أكد حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على الحضور الدائم والمشاركة في فعاليات “قادرون باختلاف”، ومنها النسخة الرابعة من “قادرون باختلاف”، يعكس اهتمام وحرص الدولة على هذه الفئة المهمة والمتميزة من أبناء مصر مع تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع.

وقال عوض الله، فى بيان صحفى له، إن الرئيس السيسى حريص على أن يكون ذوو الهمم شريكا أساسيا فى كل المحافل والفعاليات الرئاسية، والحرص على الحضور الدائم لمناسباتهم الخاصة، بل ودعم مهاراتهم وقدراتهم الخاصة أمام العالم أجمع، وتمثلت أبرز التحركات فى تنظيم مؤتمر خاص سنويا تحت عنوان "قادرون باختلاف" لإبراز مدى النجاح والتقدم فى شأن دمجهم ورعايتهم، وإقامة دورة الألعاب الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص "مصر 2020" تحت رعاية الرئيس السيسى، والتى ضمت 800 لاعب من 42 دولة لتمثل أكبر تجمع فى تاريخ حركة الأولمبياد الخاص للاعبين الأفارقة.

وأضاف أن جميع الجهات المعنية بالدولة عملت وفق توجيهات الرئيس السيسي بوضع المزيد من البرامج والخطط و إجراءات تنفيذية تستهدف تمكين ذوي الهمم، ودمجهم في جميع المشروعات والمبادرات القومية، التي تقوم الدولة بتنفيذها، ولتكون جهود تمكين أبنائنا من ذوي الهمم، جزءًا لا يتجزأ، من الأولويات التي تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين بوجه عام.

وشدد على أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها حققت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى الكثير من أجل صالح ذوى الهمم، من خلال مبادرات رئاسية وحكومية وتشريعات أصدرها مجلس النواب خلال الفترات الماضية، منها تعديل قانون ذوي الهمم إلى مسمى “قادرون باختلاف” قانون رقم 200 لسنة 2020، ونصت التعديلات على إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة «قادرون باختلاف» لتشجيع ودعم تمويل الأشخاص ذوي الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي، والمشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية.

وأوضح أنه تم إنشاء صندوق دعم الأشخاص ومساعدتهم ودمجهم في المجتمع والمساعدة الاقتصادية وحتى دعمهم ثقافيا واجتماعيا، مشيرا إلى إصدار 10 تعديلات لقوانين، منها قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة لتغليظ عقوبة تعرضهم للتنمر، وقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية لصالح القصر وأسر ذوى الإعاقة بزيادة المصروفات، وحدد الحد الأدنى للصرف وغيرها لصالح “قادرون باختلاف”.