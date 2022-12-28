خبير تربوي يكشف لـ«صدى البلد» أسباب انتشار الغش في الامتحانات وكيفية القضاء عليه

تُعتبر ظاهرة الغش في الامتحانات؛ من أكثر الظواهر السلبية المنتشرة في المدارس، وتختلف طريقة التعامل مع تلك الظاهرة من مكان لآخر، فهي تُعد من أخطر المُشكلات التي يواجهها التعليم، وأكثرها تأثيرًا في المجتمع.

أكدت الدكتورة سامية خضر، الخبير التربوي أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن التعامل مع ظاهرة الغش في الامتحانات، ومحاولة القضاء عليها، لا بد من تشجيع الطلاب على الحفاظ على تعبهم ومجهودهم، وعمل أكثر من نسخة مختلفة من الاختبار، كما يجب إرغام الطالب الغشاش على التواصل مع المشرف التربوي للتوصل إلى حل لسلوكه الخاطئ.

وشددت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، علي ضرورة وضع عقوبات صارمة وواضحة تجاه الغشاشين، وعلى المراقبين داخل اللجان التعليمية وأن يكونوا حاسمين، حيث إن دور المعلم مهم جدا، وجزء أساسي وتربوي في العملية التعليمية، ولا بد أن يكون خير موجه للطلاب للنهي عن الغش، والحث على المذاكرة وقوة الهمة والتحصيل.

وأشارت الخبيرة التربوية، إلى أن هناك العديد من الوسائل التي تعمل على تقليل الغش في الامتحانات، ومنها إعطاء الطالب تعليمات خاصة، تعمل على تقليل التوتر في حالة عدم وجود إجابة حاضرة في ذهنه حتى لا يلجأ إلى الغش.

وأوضحت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن تنوع الأسئلة في الامتحانات مهم، ويجب على الأقل أن يكون هناك سؤالا مقاليا، يساعد على تقليل الغش، لكن فكرة أن الأسئلة جميعها اختيار من متعدد، أثبتت أنها أسهل طرق في الغش.

ولفتت الدكتورة سامية خضر، إلى أنه ينبغي أن يكون هناك سؤالًا مقاليًا للطالب داخل الامتحان، بحيث يكون لديه مهارات عرض الأفكار والكتابة السليمة، من ضمن مهارات التعلم.

وأوضحت الخبيرة التربوي، أن من أهم أسباب انتشار الغش في الامتحانات:

2. شعور الطالب بالخوف والتوتر من الامتحان.

3. قلة الوازع الديني.

4. عدم شعور الطالب بالمسئولية تجاه الدراسة.

5. عدم وجود أهداف وطموحات لدى الطالب.

6. وجود الجو المناسب للغش في الامتحانات.

7. ضعف التحصيل العلمي للطالب.

8. عدم امتلاك الوقت المناسب لإجابة الأسئلة.