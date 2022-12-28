خبير يوضح أهم العوامل المساعدة على انتشار أعمال الغش بالامتحانات بين الطلاب

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن الامتحانات أحد أهم عناصر التقويم ونجاحها ضرورة ملحة لضمان أن يأخذ کل طالب حقه.

وأوضح أن ذلك يدل على مصداقية العملية التعليمية في المدارس وفي العقدين الأخرين أدى ظهور وسائل تكنولوجية حديثة إلى تعرض الامتحانات إلى مشاکل کثيرة، أهمها إساءة استخدام التكنولوجيات الحديثة في تعريض مصداقية الامتحانات للخطر.

وأشار الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إلى أن الغش من أخطر المشاكل التي يواجهها التعليم، وأكثرها تأثيراً على المجتمع وعلى الطالب نفسه، وغالبا ما يجمع الطالب الغشاش صفة الكذب مع الغش لمحاولته تبرير الغش بحجج واهية وكاذبة.

وأضاف أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن الغش في الامتحانات سواء کان الغش التقليدي الفردي أو الغش الإلكتروني الفردي والجماعي يعرض مصداقية الامتحانات للخطر.

وأوضح الدكتور حسن شحاتة، أن هناك بعض العوامل المهمة التي تلعب دورا أساسي في وجود ظاهرة الغش والتي تتمثل فيما يلي:

- شعور الطالب بالضيق من الدراسة وعدم الرغبة بها مما يؤدي إلى ضعف تحصيله الدراسي وصعوبة فهمه للمنهج.

- ومن الممكن أن يكون للطالب أهداف أخرى أو ميول أخرى غير الدراسة والعلم. أن يكون الطالب قليل الثقة في قدراته الذهنية ولذلك يجد أن من الصعب فهم المنهج الدراسي.

-الضغط المعنوي من قبل الأهل على الطالب لكي يحصل على درجات عالية في الامتحانات.

-عدم الوعي بحرمانية الغش سواء من قبل الطالب أو من قبل الأهل، بالإضافة إلى عدم الخوف من المولى عز وجل وموت الضمير وعدم الأمانة.

-انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية التي تدفع الطالب الغير مقتدر على اتباع أساليب الغش لكي يصل إلى نفس مستوى الطلاب الآخرين.

-عدم تنظيم الوقت والاستعداد للمذاكرة والانشغال بأعمال أخرى غير مفيدة.

-شعور الطالب بأن الدراسة لا فائدة لها وأنها لا تعود على الفرد بأي فائدة أو نتيجة إيجابية، نظرًا لأن هناك أعداد هائلة من البطالة في المجتمع.

-عدم تطبيق العقوبات الصارمة على من يقوم بالغش والتسامح والتساهل معه خاصة بين الطبقات التي لديها نفوذ اجتماعي.

-الإهمال في توضيح خطورة الغش على الفرد والمجتمع.