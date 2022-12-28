الرئيس السيسي يكشف لأول مرة عن علاقته بأحفاده

انفجر الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضاحكا، خلال فقرة “اسأل الرئيس”، من الطفلة تاليا محمد عبد المنعم، 5 سنوات، من ذوي الهمم، عندما استغرقت فى النوم خلال احتفالية “قادرون باختلاف”، عندما كانت تسأل الرئيس السيسي.

إنتي صاحية يا تاليا؟

وعقب الرئيس السيسي، على الموقف بطريقة طريفة: “بنتنا اللي جاية نامت، سيبها هي مع ربنا، ومستني معنديش مشكلة ممكن أقعد ساعة، إنتي صاحية يا تاليا؟ إزيك يا حلوة”.

وسألت تاليا الرئيس السيسي: “إنت عندك أحفاد يا ريس؟”، فأجاب بالإيجاب، معقبة: “إزاى بتقعد معاهم وإنت مشغول؟”، ليرد الرئيس السيسي عليها: “يوم الجمعة بعد الصلاة بتغدى معاهم فى الغالب وبيبقي فيه فرصة إني أشوفهم وأتكلم معاهم”.