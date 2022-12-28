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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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السيسي: تخصيص مليار جنيه من عدة صناديق تابعة لهيئات الدولة لصالح ذوي الإعاقة|فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "بنتكلم عن صندوق ذوي الهمم.. معالي المستشار رئيس البرلمان نعمل قانون ننظم بيه الموضوع أكثر ويكون فيه مصادر للصندوق أكثر، علشان تقدر نعمل خدمات أكثر.. وأنا من كام يوم بنتكلم عن الصناديق".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال احتفالية "قادرون باختلاف": "بطلب دعم الهيئات دي.. صندوق هيئة قناة السويس يطلع 100 مليون.. صندوق الشهداء والمصابين 100 مليون.. صندوق الرعاية الصحية يطلع 100 مليون.. وصندوق الإسكان يطلع 200 مليون.. والفريق محمد زكي الصندوق بتاعكم يطلع 500 مليون جنيه".

وشهد الرئيس  عبد الفتاح السيسي، احتفالية "قادرون باختلاف"، في نسختها الرابعة لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، تحت مسمي "لينا مكان".

السيسي أب لذوي الهمم 

وشهد الاهتمام بذوي الهمم طفرة غير مسبوقة منذ تولي الرئيس السيسي الرئاسة، وهذا شهدناه من خلال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وبتوجيه من الرئيس تُولي الدولة بجميع مؤسساتها اهتماما مضاعفا بذوي الهمام، في إطار حرصه على ضمان حقوقهم، الذي لا يدع مناسبة أو احتفالية إلا وأكد أنهم شريك أساسي في الوطن، ويعتبرهم كنزا في المجتمع.

 

وأصبح هناك ضرورة لتوجه كافة الجمعيات والمؤسسات التي تقوم بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، نحو دعم ذوى الاحتياجات الخاصة لإقامة هذه المشروعات، وذلك في إطار توجهات الرئيس السيسي بتوفير تلك المشروعات لهم لدمجهم في المجتمع، فضلًا عن إعطاء تلك الجمعيات التمويلية مزايا وتيسيرات خاصة لذوى الهمم، لتشجيعهم على العمل الحر وريادة الأعمال من خلال تفهم احتياجاتهم لإقامة تلك المشروعات وتوفير الخدمات المناسبة لهم.

الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية قادرون باختلاف المستشار رئيس البرلمان صندوق الشهداء والمصابين صندوق الإسكان

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