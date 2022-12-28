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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تربح 6 مليارات و500 مليون جنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة
البورصة

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي 6.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 959.251 مليار جنيه.


وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 14578 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 2601 نقطة.

البورصة تواصل الأداء الإيجابي بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 17717 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 5997 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 2791 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 4130 نقطة.

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