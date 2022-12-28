روسيا تعلن إحباط هجوم أوكراني كبير .. تفاصيل

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، أنه منع هجومًا إرهابيًا أوكرانيًا في جنوب البلاد.

وزعم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن الشخصين المتورطين تم تحييدهما من قبل ضباط إنفاذ القانون وكانا يخططان للذهاب إلى أوكرانيا للقتال ضد القوات الروسية.

ووصف جهاز الأمن في بيان، “الجناة بأنهم رعايا روس لهم سوابق جنائية سابقة وكانوا جزءًا من جماعة إرهابية. وبناء على تعليمات من الخدمات الخاصة الأوكرانية، كانوا يخططون لعمل إرهابي في بلدة “شيجم” بجمهورية قباردينو - بلكار الواقعة في شمال القوقاز بالقرب من الحدود الجورجية”.

وأضاف: “بعد ارتكاب الجريمة، خططوا للمغادرة إلى أوكرانيا للمشاركة في الأعمال العدائية ضد القوات المسلحة الروسية”.

وقتل الإرهابيان يوم الاثنين في مدينة نالتشيك المجاورة أثناء محاولتهما الرد على ضباط الأمن.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي إنه عثر على متفجرات وصادرتها وبندقية هجومية ومسدس مع ذخيرة في مكان الحادث. يبدو أن اللقطات التي نشرتها الوكالة والتي تظهر الأسلحة تؤكد هذا الادعاء.

في الأشهر الأخيرة وسط الصراع الأوكراني، أحبطت أجهزة الأمن الروسية عدة محاولات لتنفيذ عمليات تخريب وهجمات إرهابية لصالح كييف.

واعترض جهاز الأمن الفيدرالي مجموعة من المخربين الأوكرانيين أثناء محاولتهم العبور إلى الأراضي الروسية ، قتل أربعة منهم في تبادل لإطلاق النار.

وفي الشهر الماضي، منعت الوكالة الأمنية أيضًا هجومًا بالقنابل الأوكرانية على سوق في منطقة زابوريجيا، فضلاً عن مخطط يستهدف خط أنابيب غاز يربط بين روسيا وتركيا.