قال الجنرال المتقاعد بالجيش الأمريكي، دانيال ديفيس، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لم يغادر واشنطن خالي الوفاض، لكن الأمريكيين، من أجل مصلحتهم الخاصة، قدموا لأوكرانيا مساعدة لا تذكر.

وحسب موقع “19FortyFive” الأمريكي، قال ديفيس: “غادر زيلينسكي واشنطن، ولم يأخذ أي شيء سوى بطارية واحدة من أنظمة الدفاع الجوي: لا دبابات، ولا ناقلات جند مدرعة، ولا مدفعية جديدة".

وأوضح ديفيس، أن نظام باتريوت يعمل بشكل فعال فقط كجزء من نظام الدفاع المتكامل لحلف الناتو.

وتتطلب صيانة البطارية طاقمًا مكونًا من 90 موظفًا سيفعلون جيدًا لإكمال ثلاثة أشهر من التدريب.

وفي الوقت نفسه، لا تكفي وحدة واحدة حتى لحماية كييف، لذلك من غير المرجح أن تعزز الهدية الأمريكية إمكانات الدفاع الجوي الأوكراني.

وخلص ديفيس إلى أن الكونجرس لن يكون قادرًا على مساعدة زيلينسكي بعد الآن، لأن السياسيين الأمريكيين لا يزالون بحاجة إلى الإبلاغ عن إنفاق الأموال التي تم إرسالها بالفعل إلى أوكرانيا قبل تخصيص مبالغ جديدة.