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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ميركل تفضح أوكرانيا والغرب بشأن اتفاقية مينسك

أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل

أكدت المستشارة الألمانية السابقة، أنجيلا ميركل، أن اتفاق السلام الأوكراني لعام 2014-2015 الذي ساعدت في ترتيبها كان يهدف إلى السماح لكييف بتعزيز قواتها المسلحة.

وكان الهدف من اتفاقات مينسك، التي توسطت فيها ألمانيا وفرنسا وروسيا، وقف القتال في دونباس وخلق مسار لإعادة اندماج المنطقة سلمياً في أوكرانيا. ووعدت كييف بسن إصلاح دستوري من شأنه أن يمنح الحكم الذاتي لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

ومع ذلك، لم يتم تنفيذ الصفقة أبدًا، حيث جادلت أوكرانيا حول تفسير الاتفاقية.

وقالت ميركل لمجلة “سيت” الإيطالية: “تمثل اتفاقيات مينسك 2014 محاولة لمنح أوكرانيا الوقت. لقد استغلت أوكرانيا هذا الوقت لتصبح أقوى، كما نرى اليوم. لم تكن دولة 2014-2015 هي نفسها اليوم. وأشك في أن الناتو كان بإمكانه فعل الكثير لمساعدة أوكرانيا كما يفعل الآن”.

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وقال الرئيس الأوكراني السابق بيوتر بوروشنكو في يونيو إن كييف استخدمت اتفاقات مينسك لكسب الوقت لإعادة بناء جيشها واقتصادها.

وأوضحت ميركل نقطة مماثلة هذا الشهر، ووصفت الاتفاقات مع صحيفة “دي تسايت” بأنها محاولة للسماح لأوكرانيا بأن تصبح أقوى.

واستشهدت موسكو بفشل كييف في تنفيذ مينسك كأحد الأسباب التي دفعتها لشن عمليتها العسكرية في أواخر فبراير.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن كلمات ميركل تثبت أنهم “كانوا يكذبون علينا أيضًا ويريدون فقط ضخ أوكرانيا بالأسلحة وإعدادها للصراع العسكري”.

لا تصدق

كما انتقد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش وجهة نظر ميركل بشأن اتفاقيات مينسك، حيث وصف ما كشفت عنه مقابلة دي تسايت بأنها لا تصدق.

ووعد فوتشيتش باستخلاص دروس لبلجراد، التي أجرت في الماضي مفاوضات بوساطة الاتحاد الأوروبي مع منطقة كوسوفو الانفصالية.

فرنسا الناتو روسيا المانيا ميركل موسكو أوكرانيا بوتين

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