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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجوزاء .. وحظك اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022 : خناقة للمتزوجين

برج الجوزاء
برج الجوزاء

سمات برج الجوزاء، أنه جذاب وكاريزمي، يستخدم الفكاهة في حديثه، كما أنه يعرف القليل عن كل شيء، يحاول إلفات النظر كلما أمكن.

وإليك توقعات برج الجوزاء اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022، على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الجوزاء وحظك اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022 

من الطبيعي أن يكون لديك بعض الأيام تختلف فيها الأمور، استفد من هذا الوقت لتحليل الأشياء بشكل مختلف، ولديك وجهات نظر وآراء مختلفة حول مختلف القضايا.

برج الجوزاء وحظك اليوم صحيا 

فيما يتعلق بالصحة، لا يمكن رؤية أي مشاكل خطيرة تحدث اليوم، رغم ذلك ، قد تفكر في اتخاذ احتياطات السلامة أثناء القيادة.

برج الجوزاء وحظك اليوم عاطفيا 

سيواجه الأزواج الملتزمون يومًا عصيبًا اليوم، يمكن أن تكون هناك بعض الحجج الجادة التي يمكن أن تتحول لاحقًا إلى شجار، والتي ستلوث حياتك العاطفية السعيدة، من الأفضل تجنب أي نوع من المواقف اليوم. 

برج الجوزاء وحظك اليوم مهنيا

من الناحية المهنية ، لا يبدو يومًا رائعًا بالنسبة لك، على الرغم من الأداء الجيد في الماضي ، فقد ينتهي بك الأمر بخسارة عقد أو صفقة كانت على وشك مساعدتك في تحقيق بعض الأرباح الضخمة. 

برج الجوزاء وتوقعات الفترة المقبلة 

إذا كنت تفكر أو تخطط لبيع ممتلكاتك، فإن اليوم هو الوقت المناسب. يبدو أن النجوم يفضلون أي صفقة تحدث من جانبك ، خاصة تلك المتعلقة بقطاع العقارات.

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