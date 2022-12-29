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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العذراء .. وحظك اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022 : مشكلة صحية بسيطة

برج العذراء
برج العذراء

برج العذراء ذكي، متطور، ولطيف، يقوم برج العذراء بإنجاز المهمة دون شكوى، صديقان رائعان، موجودان دائمًا لتقديم المساعدة وأيضًا لتقديم المشورة. 

يمكنك التعرف على توقعات برج العذراء اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج العذراء وحظك اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022 

جهز نفسك لقضاء يوم رائع اليوم يرضيك على الصعيدين المهني والمحلي. ستتمتع اليوم بمهارات عالية للتكيف ستساعدك في تحقيق نتائج سريعة، تجنب إقراض أي أموال لأي شخص اليوم، لأن فرصة استرداد الأموال غير مؤكدة تقريبًا. 

برج العذراء وحظك اليوم صحيا 

على الصعيد الصحي ، يمكن أن تزعجك مشكلة بسيطة اليوم ويمكن علاجها، لذلك ، لا داعي للقلق على الإطلاق.

برج العذراء وحظك اليوم عاطفيا 

حاول أن تجيب على السؤال بنفسك أولاً ثم استشر شريكك لاحقًا إذا كنت لا تزال تجد نفسك مرتبكًا.

برج العذراء وحظك اليوم مهنيا 

يُقترح أنه يمكنك القيام بالعمل بشكل منتظم فقط ، خاصة اليوم، ستؤدي افكارك الإبداعية فقط إلى مشاكل تريد بالتأكيد تجنبها، يُقترح على الطلاب الذين يتطلعون لبدء مشاريعهم تحليل السوق بعناية مع عدم التسرع في الأمور من نهايتها.

توقعات برج العذراء الفترة المقبلة

بفضل تخطيطك ، من الناحية المالية ستحظى بيوم عادي وممتع اليوم، قد يحصل أصحاب الأعمال على بعض الأفكار التي يرغبون في تنفيذها في أعمالهم لزيادة المبيعات، تجنب القيام بأي استثمار عقاري .

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