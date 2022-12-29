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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج السرطان .. وحظك اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022 : خسارة مالية ضخمة

برج السرطان
برج السرطان

يتسم برج السرطان، بأنه صادق وأمين، حساس، يسعى لراحة الآخرين، وبمجرد أن يتخذوا قرارًا بأن يصبحوا أصدقاء مع شخص ما ، يكون لهذا الشخص صديق مدى الحياة.

ونستعرض توقعات برج السرطان وحظك اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022 على المستوى المهني والصحي والعاطفي.

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توقعات الأبراج 2023 .. هؤلاء الأكثر حظا في الحب والمال

برج السرطان وحظك اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022

قد يبدو أن حماسك لتحقيق النجاح في كل من حياتك المهنية والشخصية يتباطأ اليوم، يمكن أن يكون هذا نتيجة لجهودك الحثيثة التي كنت تبذلها لفترة طويلة، ضع في اعتبارك هذا علامة على أنه يجب عليك التفكير في الراحة لفترة من الوقت ، عقليًا وجسديًا.

برج السرطان وحظك اليوم صحيا 

من الناحية الصحية ، يُقترح على مرضى السكري الاعتناء بأنفسهم بشكل مناسب اليوم.

برج السرطان وحظك اليوم مهنيا

قد تغريك مهاراتك في تنظيم المشاريع اليوم لبدء شيء خاص بك. لقد كنت تشعر بهذا الشعور لفترة طويلة ، ولكن اليوم ، أصبح هذا الشعور شديد الخطورة وخطيرًا في طريقه. 

برج السرطان وحظك اليوم عاطفيا

حان الوقت لأن تدع الشخص الآخر يعرف ما تشعر به تجاهه، لا تتردد واتخذ خطوة اليوم. 

برج السرطان وحظك الفترة المقبلة

قد يعاني موظفو الشركات اليوم من خسارة مالية ضخمة، سيؤدي ذلك إلى إجهادهم ، وهو ما سيكون السيناريو طوال اليوم، سيتأثر مصدر دخلك المعتاد اليوم أيضًا ، مما يجعلك تشعر بالاكتئاب بسبب وضعك المالي الحالي.

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