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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 29 ديسمبر .. مغامرات جديدة واسترجاع الحقوق لهؤلاء في نهاية 2022

حظك اليوم
حظك اليوم

يهتم الكثير من الأشخاص بقراءة ومتابعة حظك اليوم وتوقعات الأبراج كل يوم، لمعرفة التغييرات التي تطرأ على برجه في العمل والحب والمال والصحة.

ونستعرض توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي.

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برج الحمل وحظك اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022

مهنيا وصحيا، القمر في منزل الصحة وعليك أن تهتم بصحتك وسلامتك، ولا تهمل أي شكوى صحية، عاطفيا واجتماعيا في الأفق تطورات تفرض نفسها، وعليك أن تتأمل وتراقب في صمت.

برج الثور وحظك اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022

عاطفيا واجتماعيا، القمر في منزلك الحادي عشر يجعلك تلفت الانتباه ويلتف من حولك الأصدقاء، مهنيا وماليا، تبدو اليوم مشرقا ولبقا وتتمتع بكل الحيوية والنشاط، فقط لا تغامر وانتبه لحقوقك.

برج الجوزاء وحظك اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022

عاطفيا واجتماعيا، معاكسة القمر تدفعك للابتعاد ولمراجعة الماضي والعيش في ذكريات مؤلمة، حاول أن تقاوم، الوضع الفلكي دقيق وقد يربكك عدم النظام، تأنّ في قراراتك، ولا تغامر، وانتبه لحقوقك.

برج السرطان وحظك اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022

القمر في منزل الحظ يجعلك مستعدا للعطاء وتتصرف بكرم أخلاق، وفي المقابل تحقق مكاسب، بشرط أن تحافظ على حقوقك ولا تغامر، الوضع الفلكي يدفعك اليوم نحو مساعدة الأحباب ودعمهم ويقدر الجميع عطاءك.

برج الأسد وحظك اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022

القمر في منزل المدخرات مما يجعلك اليوم تنظر للمستقبل بواقعية وتلتمس أسبابا للنجاح، عاطفيا واجتماعيا، الوضع الفلكي يساعدك اليوم على الاقتراب بود ممن تحب، وتتواصل مع من حولك بصورة أفضل.

برج العذراء وحظك اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022

اعتمد اليوم على سعة أفقك لتبدد أي سوء تفاهم مع الأحباب أو مع شريك حياتك، يطالبك الفلك بأن تحمي نفسك من أي استفزاز وعليك أن تحمي مصالحك وحقوقك.

برج الميزان وحظك اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022

القمر بمنزل العمل يمنحك إصرارا، في الأفق مستجدات وقد ترفع اليوم درجة عطائك لتعطي انطباعا جيدا، عائليا وعاطفيا، رغم الضغوط قد تدفعك الحالة الفلكية نحو تقديم مساعدات طارئة للأحباب أو لبعض المقربين وتهتم بأمورهم.

برج العقرب وحظك اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022

عاطفيا وعائليا، القمر في منزل الحب يمدك اليوم بطاقة عاطفية تستطيع أن تغمر بها من حولك، مهنيا واجتماعيا تسعد اليوم بعطائك في نطاق العمل ومع الأصدقاء.

برج القوس وحظك اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022

عاطفيا وعائليا، القمر في وضع معاكس وعليك أن تتجنب الحوارات الشائكة حفاظا على علاقتك بمن حولك، مهنيا واجتماعيا، ينصحك الفلك بالابتعاد عن المغامرات وعليك أن تتحكم في ردود أفعالك.

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برج الجدي وحظك اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022

الأجواء الفلكية أفضل وتدفعك اليوم لمزيد من المعرفة والدراسة والتقدم، القمر في منزل العلاقات يعدك بالسكينة والصفاء وسط الأحباب والأصدقاء، وتستمتع بجمال الصحبة.

برج الدلو وحظك اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022

القمر بمنزلك الثاني وعليك أن تحافظ اليوم على توازن نفقاتك وسلوكك وقراراتك، عاطفيا واجتماعيا الوضع الفلكي قد يدفعك اليوم للتسرع في أقوالك، من المهم اليوم أن تدرس كل كلمة قبل أن تتفوه بها.

برج الحوت وحظك اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022

مهنيا واجتماعيا، الوضع الفلكي يمنحك يقظة وجاذبية ويستمع إليك الآخرون بشغف، القمر في برجك يجعلك تلفت إليك الأنظار وتحاط بنظرات المعجبين والمعجبات.

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