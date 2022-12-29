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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد .. وحظك اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022 : تعوض الخسارة السابقة

برج الأسد
برج الأسد

برج الأسد علامة نارية جريئة وذكية وشجاعة، وعلى استعداد لشق طريق، وقهر الظلم، وصنع اسم لأنفسهم على طول الطريق.

تعرف على توقعات برج الأسد وحظك اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 28 ديسمبر .. سداد الديون ومولود جديد ومصادر دخل لهؤلاء في نهاية 2022

برج الأسد وحظك اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022 

ستظل محبطًا اليوم، وستكون السبب الوحيد وراء ذلك، إن توقعاتك وخياراتك هي التي ستجعلك تشعر بهذه الطريقة مع تقدم اليوم، سترغب في أن يقدرك الناس على الأشياء التي تقوم بها، فسوف تشعر بخيبة أمل كبيرة من الداخل.

برج الأسد وحظك اليوم صحيا 

حاول تغيير نظامك الصحي إلى الأفضل والتخلص من العادات السيئة مثل التدخين.

برج الأسد وحظك اليوم عاطفيا

سيحظى المتزوجون بيوم سعيد ومزدهر اليوم، قد يضطر أولئك الذين دخلوا في علاقات مؤخرًا إلى مواجهة بعض الصعوبات التي يجب حلها قريبًا، يُقترح عليك أنت وشريكك أن تنحي جانباً غرورك أثناء أي محادثة تحدث اليوم.

برج الأسد وحظك اليوم مهنيا

ستكون محملاً بضغط عمل هائل اليوم، لن تتمكن من منح الوقت لأشياء ضرورية أخرى يمكن أن تؤثر على حياتك الشخصية.

توقعات برج الأسد خلال الفترة المقبلة

الامتناع عن وضع أي خطط استثمارية كبيرة اليوم، من الأفضل أن تستمتع بيومك مالياً من خلال التدفق المستمر والآمن لدخلك، قد يعاني رجال الأعمال من بعض الخسائر اليوم بسبب مشكلة التصنيع، ومع ذلك ، فإنهم سيعودون قريبًا بفارق كبير ، لتعويض الخسارة التي عانوا منها سابقًا.

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