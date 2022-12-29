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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

متخليهاش في البيت.. نوع من شجر رأس السنة يهدد حياة أسرتك

متخليهاش في البيت….نوع
متخليهاش في البيت….نوع من شجر رأس السنة يهدد حياة أسرتك

قالت الدكتورة مهاالعطار، خبيرة الطاقة، أن هناك العديد من الأسئلة حول طاقة شجرة عيد الميلاد وطاقة الإحتفال بـ رأس السنة الميلادية ، وبين مؤيد معارض ينبغى الرجوع لعلم الطاقة والتفكير بكل التفاصيل .

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أضافت مها العطار، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، أن اللون الأخضر فى المكان يثير البهجة والمرح خاصة عند تزيين المكان باشكال الزينة الملونة والإضاءات المبهجة تضفى طاقة من السعادة والبهجة والرزق فى المكان .
تابعت:"تجمع العائلة حول الشجرة فى عمل جماعى سواء بالتزيين أو الطعام أو الحديث هو من الطاقات الجيدة فى لم شمل الأسرة على كيان واحد فى المكان،تعطى طاقة الشجرة والنبات نوع من الأمل فى المستقبل وتعمل على تهدئة النفس والطمأنينة ورمز النمو والحياة ."
لكن أوضحت خبيرة الطاقة، يجب ان تكون الشجرة حية وغير ميتة ولها جذور وموجودة فى التربة أو أصيص الزرع الخاص لتكون رمزآ للحياة ، ولم حدث غير ذلك وكانت الشجرة بدون جذور أو تربة فيجب التخلص منها بسرعة بعد إحتفالات عيد الميلاد حتى لا تدبل داخل المنزل وتنعكس طاقتها الإيجابية بالسلب .
 

 

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