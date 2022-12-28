بسبب الكحوليات.. الجمهور يهاجم حسام حبيب بسبب هذا الفيديو.. شاهد

حالة من الهجوم الشديد تعرض لها المطرب حسام حبيب بعد الفيديو الجديد الذى انتشر له مع زوجته المطربة شيرين عبد الوهاب أثناء تواجدهما فى لبنان، وظهرت فيه شيرين وهي تغني لفيروز بحبك يالبنان، بينما ظهر حسام حبيب وهو يتناول الكحوليات على حد وصف رواد مواقع التواصل الإجتماعي.





وتسبب هذا الفيديو فى حالة غضب كبيرة من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين وجهوا اللوم للمطرب حسام حبيب لكونه تحول من مطرب مشهور إلى شخص ليس لديه ما يقدمه سوى الظهور مع زوجته شيرين عبد الوهاب.





ويعتبر هذا الفيديو المتداول حديثا هو الثاني الذي يظهر فيه حسام حبيب بصحبة زوجته شيرين عبد الوهاب أثناء تواجدهما فى لبنان، بعد الفيديو الشهير الذي ظهرت فيه شيرين وهي ترقص على الطاولة وتحاول تقبيل حسام حبيب أمام الجميع.





تفاصيل فيديو شيرين عبد الوهاب الأخير



وصدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب جمهورها بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لها وزوجها الفنان حسام حبيب فى أحدث ظهور لهما من أحد الملاهي الليلية.

ولاحظ الجمهور عدة مفاجآت وهي أن وزنها لا يزال زائدا، كما تعاطفوا مع ابنتها التي كانت تنظر إليها بشفقة على رقصها الهستيري على أغنية آه يا ليل".





حفل شيرين عبد الوهاب

وتستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب، لإحياء حفل غنائي في الكويت يوم 12 يناير، وذلك في عودة منها لاستكمال نشاطها الفني بعد أزمتها الأخيرة. وروجت شيرين للحفل من خلال حسابها الرسمي على “إنستجرام”، ونشرت بوستر الحفل وعلقت قائلة: “جمهور الكويت الحبيب.. لقاءنا يتجدد بتاريخ ١٢ يناير قاعة الارينا ٣٦٠ وسنة سعيدة عليكم.. تنظيم وإنتاج شركة فاشونيت”. وكان من المقرر أن يقام الحفل يوم 29 أكتوبر الماضي، لكن تم إلغاؤه؛ بسبب دخول شيرين إلى المستشفى.