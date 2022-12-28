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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد رقصها الهيستري.. فيديو جديد لـ شيرين عبد الوهاب فى لبنان

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

تدوال عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو للفنانة شيرين عبد الوهاب ، مع زوجها الفنان حسام حبيب أثناء تواجدهم فى لبنان فى إحدي الأماكن المخصصة للسهر . 

وظهرت شيرين عبد الوهاب، فى الفيديو الذى انتشر خلال الدقائق الماضية هذة المرة ، وهي تشدو بأغنية “ بحبك يا لبنان ” وبجانبها زوجها حسام حبيب ، حيث أطربت الحاضرين بصوتها العذب .

لمشاهدة الفيديو إضغط هنا 

الفيديو الاول لـ شيرين عبد الوهاب 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى ، فيديو جديدا للفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب فى أحدث ظهور لهما من أحد الملاهى الليلية .

وظهرت شيرين عبد الوهاب، فى الفيديو وهى ترقص بهستيرية على أنغام أغنيتها الشهيرة “آه يا ليل".

وتستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب، لإحياء حفل غنائي في الكويت يوم 12 يناير، وذلك في عودة منها لاستكمال نشاطها الفني بعد أزمتها الأخيرة.

وروجت شيرين للحفل من خلال حسابها الرسمي على “إنستجرام”، ونشرت بوستر الحفل وعلقت قائلة: “جمهور الكويت الحبيب.. لقاءنا يتجدد بتاريخ ١٢ يناير قاعة الارينا ٣٦٠  وسنة سعيدة عليكم.. تنظيم وإنتاج شركة فاشونيت”.

وكان من المقرر أن يقام الحفل يوم 29 أكتوبر الماضي، لكن تم إلغاؤه؛ بسبب دخول شيرين إلى المستشفى.

أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت

تتنوع فئات تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت بين 10 فئات، على النحو الآتي:

الأولى Bronze بـ 30 دينارا كويتيا أي ما يعادل 2.421 جنيه.
الثانية Silver بـ 45 دينارا كويتيا أي ما يعادل 3.631 جنيه.
الثالثة Gold بـ 65 دينارا كويتيا أي ما يعادل 5.245 جنيه.
الرابعة Platinum بـ 70 دينارا كويتيا أي ما يعادل 5.649 جنيها.
الخامسة DIAMOND B بـ 90 دينارا كويتيا أي ما يعادل 7،263 جنيها.
السادسة DIAMOND A بـ 110 دينارات كويتي أي ما يعادل 8.878 جنيه.
السابعة ROYAL B بـ 130 دينارا كويتيا أي ما يعادل 10.491 جنيه.
الثامنة ROYAL A بـ 150 دينارا كويتيا أي ما يعادل 12.105 جنيه.
التاسعة VIP بـ 180 دينارا كويتيا أي ما يعادل 14.526 جنيه.
العاشرة VVIP بـ 200 دينار كويتي أي يعادل 16.140 جنيه.

شروط حضور حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت

لن يُسمح بدخول عربات الأطفال إلى المكان ويجب تركها في مناطق محددة عند المداخل.

لا يُسمح بدخول مَن هم عمر 10 سنوات أو أقل، ولا يدخل مَن هم دون 16 عاما دون رفقة شخص بالغ أكبر من 18 عاما.  

 

 

 

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