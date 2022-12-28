عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

النادي الأهلي يزف بشرى سارة لشاب من قادرون باختلاف

الأهلي
الأهلي

أكد الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن النادي الأهلى تواصل مع محمود أحمد الذي أبدى رغبته في ممارسة رياضته داخل النادي الأهلي أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بحفل قادرون باختلاف.

txt

قارئ القرآن أمام الرئيس: سعيد بالمشاركة في احتفالية "قادرون باختلاف"

txt

إيمان كريم: احتفالية قادرون باختلاف انتصار من السيسي لذوي الهمم


ووجه شلبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، الشكر للرئيس على رعاية حفل «قادرون باختلاف» في نسخته الرابعة.


وأوضح أن الكابتن محمود الخطيب كلف على الفور مدير النشاط الرياضي وجهاز ذوي الاحتياجات الخاصة بتحقيق رغبة الشاب بصورة عاجلة.


وتابع أنه تم التواصل بالفعل مع المهندسة أمل مبدي، المدير التنفيذي لمبادرة قادرون باختلاف لتحديد موعد مع محمود، مردفا أنه سيتم استقباله صباح غدا في النادي الأهلي ومن المقرر تقديم بطاقة عضوية له قبل تحديد أي الرياضات المناسبة حسب قدرته التدريبية.


وأشار إلى أن النادي الأهلي يحرص منذ أكثر من 5 سنوات على تنفيذ الأهداف الاستراتيجية ورؤية 2030، مضيفا أن النادي لديه جهاز رياضي متكامل لأصحاب الهمم، كما يتم تنظيم حفل سنوي في دار الأوبرا لذوي الهمم.


 

الأهلى النادي الأهلي السيسي حفل قادرون باختلاف قادرون باختلاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دفاتر الزواج والطلاق اتسحبت منه| مأذون "اتجوزو بسرعة" في قبضة العدالة بهذه التهمة.. القصة الكاملة

بلطجة وكارثة.. مرتضى منصور يعلن التعدي على لاعبي الزمالك داخل النادي الأهلي

تحذير من هبة قطب: مشروب موجود بكل البيوت يهدد خصوبة الرجال

كهربا يزف بشرى لعشاق الأهلي بعد قرار تجديد إيقافه

الجمهور شاف اللي محدش يتخيله .. مفاجأة في فيديو شيرين في الملهى الليلي

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 28-12-2022

بلم 5 جنيه عشان آكل .. وفاء مكي تروي مأساة حياتها بكلمات حزينة

بداية من يوم الأحد.. مواعيد وأماكن صرف معاشات يناير 2023 بالزيادات الجديدة

ترشيحاتنا

فتاة جديدة جاهزة لهجوم مماثل.. منفذة تفجير إسطنبول تكشف مفاجأة صادمة

لافروف: أمريكا لا تسمح لأوكرانيا بإجراء مفاوضات سلام على أمل استنزاف روسيا

30 دقيقة.. إيبوكا يطلق قذيفة على مرمى الشناوي وسط تعادل سلبي بين سيراميكا كليوباترا والأهلي

تعلقت جثته في أغصان بالمياه.. إيراني يزهق روحه في نهر الرون بفرنسا لهذا السبب

مقتل 176راكباً.. 4 دول تطالب بمحاسبة إيران على إسقاط طائرة أوكرانية. تفاصيل

أسماء مدوية|غياب 8 نجوم عن الزمالك أمام الإسماعيلي في الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد رقص الملهى الليلي وظهورها الأخير.. 5 صور وضعت شيرين في مأزق

فستان من الدهب يثير الجدل على السوشيال ميديا.. سعره خرافي

مفاجأة صادمة.. الجراد أكثر فائدة من الأسماك واللحوم | أعرف السر

بإطلالة جريئة.. ريم مصطفى تثير ضجة في أحدث ظهور عبر إنستجرام| شاهد

فيديو

شدت شعرها على الهواء.. تفاصيل خناقة مايا دياب والمذيعة شيرين عرفة.. فيديو جراف

لماذا غضب كاظم الساهر من "حافية القدمين" في دبي؟.. شاهد فيديو

هضرب عن الطعام| وفاء مكي تنهار: عايزة أشتغل مش لاقية أصرف على أبني

خطر جديد يهدد العالم.. مرض يقضي على معظم ضحاياه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

عبيد الإخوان "12"

أحمد نجم

ضرورة التيسير في الزواج

إبراهيم شعبان

صخور وأحلام 2023

عبد المعطى أحمد

ديسمبر شهر ديزني الساحر!

المستشار أسـامة الصعيدي

صندوق للأسرة في قانون الأحوال الشخصية

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ