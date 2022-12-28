النادي الأهلي يزف بشرى سارة لشاب من قادرون باختلاف

أكد الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن النادي الأهلى تواصل مع محمود أحمد الذي أبدى رغبته في ممارسة رياضته داخل النادي الأهلي أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بحفل قادرون باختلاف.



ووجه شلبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، الشكر للرئيس على رعاية حفل «قادرون باختلاف» في نسخته الرابعة.



وأوضح أن الكابتن محمود الخطيب كلف على الفور مدير النشاط الرياضي وجهاز ذوي الاحتياجات الخاصة بتحقيق رغبة الشاب بصورة عاجلة.



وتابع أنه تم التواصل بالفعل مع المهندسة أمل مبدي، المدير التنفيذي لمبادرة قادرون باختلاف لتحديد موعد مع محمود، مردفا أنه سيتم استقباله صباح غدا في النادي الأهلي ومن المقرر تقديم بطاقة عضوية له قبل تحديد أي الرياضات المناسبة حسب قدرته التدريبية.



وأشار إلى أن النادي الأهلي يحرص منذ أكثر من 5 سنوات على تنفيذ الأهداف الاستراتيجية ورؤية 2030، مضيفا أن النادي لديه جهاز رياضي متكامل لأصحاب الهمم، كما يتم تنظيم حفل سنوي في دار الأوبرا لذوي الهمم.



