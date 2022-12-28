مصرع سيدة وإصابة آخر صدمهما قطار بالواسطى شمال بني سويف

لقيت سيدة مجهولة الهوية مصرعها وأصيب شخص آخر، مساء اليوم الأربعاء، إثر تصادم قطار بهما أمام كوبري المطحن، أثناء عبروهما شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص ، دائرة مركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، ونقلت جثة المتوفاة بسيارة إسعاف إلى المشرحة بينما نقل المصاب إلي المستشفي بواسطة الأهالي.

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بمصرع سيدة وإصابة وشخص، إثر تصادم قطار بهما أمام كوبري المطحن خلال عبورهما شريط السكة الحديد من مكان غير شرعي، وتم توجيه سيارة إسعاف نقلت جثة السيدة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي، ونقل المصاب إلي قسم الإستقبال بمعرفة الأهالي لإسعافه.

ووجه مدير الأمن بسرعة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها والتعرف على هوية السيدة المتوفية وإخطار أهليتها لإستلام جثتها عقب الإنتهاء من الإجراءات واستصدار تصريح الدفن.



ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع جثة لسيدة مجهولة الهوية والمعالم إلي مستشفي الواسطى المركزي وجرى إيداع الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق لحين الإنتهاء من الإجراءات القانونية والتعرف على هويتها.

تحرر المحضر اللازم وجار إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها واستدعاء مفتش الصحة المختص تمهيداً لاستصدار تصريح الدفن.