عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إيه دا | تعليق خالد الغندور على أداء الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

خالد الغندور
خالد الغندور

علق الإعلامي خالد الغندور، على أداء النادي الأهلي في مباراة اليوم ، أمام مباراة سيراميكا كليوباترا. 

وكتب الغندور، من خلال حسابه الشخصي على موقع فيسبوك : " ايه الحلاوة والجمال دا".

txt

محمد بسام رجل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا فى الدوري

txt

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي وسيراميكا كليوباترا

أدرك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التعادل أمام سيراميكا كليوباترا، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

سجل الهدف علي معلول في الدقيقة 78 من ضربة جزاء ، سجلها على يمين محمد  بسام إلى داخل الشباك، بعدما احتسب  الحكم  ضربة جزاء للأهلي بعد العودة لتقنية الفار.

وشهدت الدقيقة 13 تسديدة من علي معلول تخرج أعلى مرمى محمد بسام حارس سيراميكا كليوباترا إلى خارج الملعب ، بعد عرضية مميزة من الجانب الايمن عن طريق محمد هاني.

وشهدت الدقيقة 23 فرصة لسيراميكا كليوباترا من تسديدة قوية من إيبوكا من داخل منطقة الجزاء على يسار الشناوي إلى خارج الملعب.

خالد الغندور النادي الأهلي مباراة سيراميكا كليوباترا استاد القاهرة بطولة الدورى العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دفاتر الزواج والطلاق اتسحبت منه| مأذون "اتجوزو بسرعة" في قبضة العدالة بهذه التهمة.. القصة الكاملة

بلطجة وكارثة.. مرتضى منصور يعلن التعدي على لاعبي الزمالك داخل النادي الأهلي

تحذير من هبة قطب: مشروب موجود بكل البيوت يهدد خصوبة الرجال

كهربا يزف بشرى لعشاق الأهلي بعد قرار تجديد إيقافه

الجمهور شاف اللي محدش يتخيله .. مفاجأة في فيديو شيرين في الملهى الليلي

كله هري.. عزة مصطفى تنفعل على الهواء بسبب قيمة المدفوع لصندوق الزواج

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 28-12-2022

بلم 5 جنيه عشان آكل .. وفاء مكي تروي مأساة حياتها بكلمات حزينة

ترشيحاتنا

أحمد موسى يكشف مفاجأة عن آخر حلقة بـ 2022 وأول ظهور فى 2023

شاهد رد الرئيس السيسي بعد طلب شاب من ذوي الهمم اللعب بالأهلي

لأول مرة.. أسير أوكراني يكشف أسرار قوات كييف وتكتيكاتهم في الحرب

هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

أحمد موسى: لا يوجد ضغوط أمريكية على مصر بأي ملف

محمد بسام رجل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا فى الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حماهم من شرور أنفسهم | ياسمين الخطيب توجه رسالة لـ الرئيس السيسي

حالة نادرة وبلاش تاكلوه | صفار بيض أحمر يثير دهشة رواد السوشيال

بعد رقص الملهى الليلي وظهورها الأخير.. 5 صور وضعت شيرين في مأزق

فستان من الدهب يثير الجدل على السوشيال ميديا.. سعره خرافي

فيديو

شدت شعرها على الهواء.. تفاصيل خناقة مايا دياب والمذيعة شيرين عرفة.. فيديو جراف

لماذا غضب كاظم الساهر من "حافية القدمين" في دبي؟.. شاهد فيديو

هضرب عن الطعام| وفاء مكي تنهار: عايزة أشتغل مش لاقية أصرف على أبني

خطر جديد يهدد العالم.. مرض يقضي على معظم ضحاياه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

عبيد الإخوان "12"

أحمد نجم

ضرورة التيسير في الزواج

إبراهيم شعبان

صخور وأحلام 2023

عبد المعطى أحمد

ديسمبر شهر ديزني الساحر!

المستشار أسـامة الصعيدي

صندوق للأسرة في قانون الأحوال الشخصية

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ