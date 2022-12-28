إيه دا | تعليق خالد الغندور على أداء الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

علق الإعلامي خالد الغندور، على أداء النادي الأهلي في مباراة اليوم ، أمام مباراة سيراميكا كليوباترا.

وكتب الغندور، من خلال حسابه الشخصي على موقع فيسبوك : " ايه الحلاوة والجمال دا".

أدرك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التعادل أمام سيراميكا كليوباترا، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

سجل الهدف علي معلول في الدقيقة 78 من ضربة جزاء ، سجلها على يمين محمد بسام إلى داخل الشباك، بعدما احتسب الحكم ضربة جزاء للأهلي بعد العودة لتقنية الفار.

وشهدت الدقيقة 13 تسديدة من علي معلول تخرج أعلى مرمى محمد بسام حارس سيراميكا كليوباترا إلى خارج الملعب ، بعد عرضية مميزة من الجانب الايمن عن طريق محمد هاني.

وشهدت الدقيقة 23 فرصة لسيراميكا كليوباترا من تسديدة قوية من إيبوكا من داخل منطقة الجزاء على يسار الشناوي إلى خارج الملعب.