واصل الأهلي متصدر ترتيب الدوري المصري الممتاز التعثر وفقدان النقاط، بعد التعادل مع سيراميكا كليوباترا بهدفٍ لمثله في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة العاشرة اليوم الأربعاء.

وأقيمت على مدار الأمس واليوم خمس مباريات من منافسات الجولة العاشرة بالدوري.

واستطاع بيراميدز أمس أن يخطف المركز الرابع من الاتحاد السكندري بعد الفوز عليه بثلاثية نظيفة في افتتاحية مباريات الجولة.

ونجح فيوتشر اليوم في الارتقاء للمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري بعدما فاز على فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ومن المقرر ان تستكمل مباريات هذه الجولة على مدار اليومين المقبلين، إذ يلعب غدًا المصري ضد أسوان بينما يلاقي الزمالك نظيره الإسماعيلي، وبعد غدٍ يواجه سموحة منافسه غزل المحلة ويصطدم البنك الأهلي بالمقاولون العرب.

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي وسيراميكا كليوباترا



الأهلي - المركز الأول - 24 نقطة.

2- فيوتشر- المركز الثاني - 22 نقطة.

3- الزمالك - المركز الثالث - 21 نقطة.

4- بيراميدز - المركز الرابع - 20 نقطة.

5- الاتحاد السكندري - المركز الخامس - 18 نقطة.

6- غزل المحلة- المركز السادس - 17 نقطة.

7- المقاولون العرب - المركز السابع - 12 نقطة.

8- سيراميكا كليوباترا - المركز الثامن - 12 نقطة.

9- طلائع الجيش - المركز التاسع - 12 نقاط.

10- المصري - المركز العاشر - 11 نقاط.

11- أسوان - المركز الحادي عشر - 9 نقاط.

12- فاركو - المركز الثاني عشر - 9 نقاط.

13- سموحة - المركز الثالث عشر - 8 نقاط.

14- الداخلية - المركز الرابع عشر - 8 نقاط.

15- إنبي - المركز الخامس عشر - 7 نقاط.

16- حرس الحدود - المركز السادس عشر - 7 نقاط.

17- البنك الأهلي - المركز السابع عشر - 6 نقاط.

18 الإسماعيلي - المركز الثامن عشر - 6 نقاط.