عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي وسيراميكا كليوباترا

الدوري
الدوري

واصل الأهلي متصدر ترتيب الدوري المصري الممتاز التعثر وفقدان النقاط، بعد التعادل مع سيراميكا كليوباترا بهدفٍ لمثله في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة العاشرة اليوم الأربعاء.

txt

كهربا في كأس العالم للأندية | خبير لوائح يزف بشرى لـ الأهلي

txt

الرسالة وصلت.. شاهد| كيف صالح كولر جماهير الأهلي فى مباراة سيراميكا كليوباترا؟

وأقيمت على مدار الأمس واليوم خمس مباريات من منافسات الجولة العاشرة بالدوري.

واستطاع بيراميدز أمس أن يخطف المركز الرابع من الاتحاد السكندري بعد الفوز عليه بثلاثية نظيفة في افتتاحية مباريات الجولة.

ونجح فيوتشر اليوم في الارتقاء للمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري بعدما فاز على فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ومن المقرر ان تستكمل مباريات هذه الجولة على مدار اليومين المقبلين، إذ يلعب غدًا المصري ضد أسوان بينما يلاقي الزمالك نظيره الإسماعيلي، وبعد غدٍ يواجه سموحة منافسه غزل المحلة ويصطدم البنك الأهلي بالمقاولون العرب.

txt

شكلك مصدوم..رد مثير من خالد الغندور على محامي كهربا

txt

المصائب تتوالى.. صدمة قوية من كولر لـ كهربا داخل الأهلي

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي وسيراميكا كليوباترا


الأهلي - المركز الأول - 24 نقطة.

2- فيوتشر- المركز الثاني - 22 نقطة.

3- الزمالك - المركز الثالث - 21 نقطة.

4- بيراميدز - المركز الرابع - 20 نقطة.

5- الاتحاد السكندري - المركز الخامس - 18 نقطة.

6- غزل المحلة- المركز السادس - 17 نقطة.

7- المقاولون العرب - المركز السابع - 12 نقطة.

8- سيراميكا كليوباترا - المركز الثامن - 12 نقطة.

9- طلائع الجيش - المركز التاسع - 12 نقاط.

10- المصري - المركز العاشر - 11 نقاط.

11- أسوان - المركز الحادي عشر - 9 نقاط.

12- فاركو - المركز الثاني عشر - 9 نقاط.

13- سموحة - المركز الثالث عشر - 8 نقاط.

14- الداخلية - المركز الرابع عشر - 8 نقاط.

15- إنبي - المركز الخامس عشر - 7 نقاط.

16- حرس الحدود - المركز السادس عشر - 7 نقاط.

17- البنك الأهلي - المركز السابع عشر - 6 نقاط.

18 الإسماعيلي - المركز الثامن عشر - 6 نقاط.

الأهلى الدوري المصري الممتاز سيراميكا كليوباترا بيراميدز فيوتشر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دفاتر الزواج والطلاق اتسحبت منه| مأذون "اتجوزو بسرعة" في قبضة العدالة بهذه التهمة.. القصة الكاملة

بلطجة وكارثة.. مرتضى منصور يعلن التعدي على لاعبي الزمالك داخل النادي الأهلي

تحذير من هبة قطب: مشروب موجود بكل البيوت يهدد خصوبة الرجال

كهربا يزف بشرى لعشاق الأهلي بعد قرار تجديد إيقافه

الجمهور شاف اللي محدش يتخيله .. مفاجأة في فيديو شيرين في الملهى الليلي

كله هري.. عزة مصطفى تنفعل على الهواء بسبب قيمة المدفوع لصندوق الزواج

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 28-12-2022

بلم 5 جنيه عشان آكل .. وفاء مكي تروي مأساة حياتها بكلمات حزينة

ترشيحاتنا

أحمد موسى يكشف مفاجأة عن آخر حلقة بـ 2022 وأول ظهور فى 2023

شاهد رد الرئيس السيسي بعد طلب شاب من ذوي الهمم اللعب بالأهلي

لأول مرة.. أسير أوكراني يكشف أسرار قوات كييف وتكتيكاتهم في الحرب

هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

أحمد موسى: لا يوجد ضغوط أمريكية على مصر بأي ملف

محمد بسام رجل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا فى الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حماهم من شرور أنفسهم | ياسمين الخطيب توجه رسالة لـ الرئيس السيسي

حالة نادرة وبلاش تاكلوه | صفار بيض أحمر يثير دهشة رواد السوشيال

بعد رقص الملهى الليلي وظهورها الأخير.. 5 صور وضعت شيرين في مأزق

فستان من الدهب يثير الجدل على السوشيال ميديا.. سعره خرافي

فيديو

شدت شعرها على الهواء.. تفاصيل خناقة مايا دياب والمذيعة شيرين عرفة.. فيديو جراف

لماذا غضب كاظم الساهر من "حافية القدمين" في دبي؟.. شاهد فيديو

هضرب عن الطعام| وفاء مكي تنهار: عايزة أشتغل مش لاقية أصرف على أبني

خطر جديد يهدد العالم.. مرض يقضي على معظم ضحاياه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

عبيد الإخوان "12"

أحمد نجم

ضرورة التيسير في الزواج

إبراهيم شعبان

صخور وأحلام 2023

عبد المعطى أحمد

ديسمبر شهر ديزني الساحر!

المستشار أسـامة الصعيدي

صندوق للأسرة في قانون الأحوال الشخصية

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ