دعاء آخر الليل لتفريج الهموم والكروب .. من أفضل الأعمال

دعاء آخر الليل.. عن عبد الله بن عمرِو بن العاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ لِيّ رَسُولُ اللَّهِ "صلى الله عليه وسلم": "يَا عَبْدَ اللَّهِ، لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلاَنٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ، فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْل ويستحب أن يقول المسلم في دعاء آخر الليل، اللهّم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا تقوى وصلاح اللهم إنا نعوذ بالله من حال أهل النار.

اللهم إني أسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من البلايا، وأسألك تمام العافية وأسألك دوام العافية وأسألك الشكر على العافية وأسألك الغنى عن الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت".

وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت في فضل قيام الليل، فيما رواه عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ: “لاَ تَدَعْ قِيَامَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ لاَ يَدَعُهُ، وَكَانَ إِذَا مَرِضَ، أَوْ كَسِلَ، صَلَّى قَاعِدًا.

اللهم إني أُنْزِل بك حاجتي وإن ضَعُفَ رأيي وقصر عَمَلي وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثُّبور وفتنة القبور.



دعاء آخر الليل لتفريج الهم



دعاء آخر الليل لتفريج الهم، يعاني الكثير من الناس من الهموم والمشاكل، ويبحث الكثير عبر محرك البحث جوجل عن دعاء آخر الليل لتفريج الهموم، وإن دعى المسلم في الثلث الأخير من الليل سيكفيه الله همه ويفرج عنه كربه، ويعد وقت الثلث الأخير من الليل من أفضل أوقات في إجابة الدعاء خاصة وأنه وقت النزول الإلهي للسماء الأولى، يستغل هذه الأوقات في التضرع إلى الله في تفريج الهموم وقضاء الحاجات.

اللهم اجعلنا هاديين مهديين، غير ضالين ولا مضلين، حَرْبًا لأعدائكْ وسِلْمًا لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك مِنْ خَلْقِك.

اللهمّ إنّي أسألك بأنّ لك الحمد، لا إله إلّا أنت الحنّان المنّان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الرّاحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، أشهد أنّ لا إله إلّا الله وأنّ محمّدًا رسول الله، وأنّ الجنّة حق، والنّار حق، وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها، وأنّ الله يبعث من في القبور.

اللهم ما قصر عنه رأيي، وضعف عنه عملي، ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خيرٍ وعَدْتهُ أحدًا من عبادك وخيرٍ أنتَ مُعْطِيه أحدًا من خلقك، فإي أرغب إليك فيه وأسألكه يارب العالمين".

اللهم إني أستغفرك من كل ذنب يعقب الحسرة ويورث الندامة ويرد الدعاء ويحبس الرزق، ربي إن كان هناك ذنب يحول بيني وبين تيسير أموري اغفره لي.

اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك.

اللهم إني أسألك زيادة في الدين وبركة في العمر، وصحة في الجسد وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت، وعفوًا عند الحساب وأمانًا من العذاب، ونصيبًا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم.

اللهّم يا مفرج كل هم، يا منفس كل كرب يا صاحب كل وحيد، ويا كاشف ضر أيوب ويا سامع صوت يونس المكروب، وفالق البحر لموسى وبني إسرائيل ومنجي موسى ومن معه أجمعين، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأسألك أن تيسر لي ما أخاف عسره وتسهل لي ما أخاف حدوثه.

اللهم إني أسألك العفاف والغنى والتقى والهدى وحسن عاقبة الآخرة والدنيا، ونعوذ بك من الشك والشقاق والرياء والسمعة في الدين، يا مقلب القلوب لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

يا رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهدي قلبي وسدد لساني، واصرف عني كل شر يلحق بي، وطهر روحي ونقي قلبى

“اللهم اجعل لي حظ من خيرات الدنيا ونعيم الآخرة، اللهم أكثر من مالي وولدي وبارك لي فيما أعطيت وقني واصرف عني شر القدر.