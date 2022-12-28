أبّ لكل القادرين باختلاف .. مشاهد لا تنسى للرئيس السيسي اليوم | فيديو

قدم أحمد دياب، مذيع صدى البلد تغطية عن لقاء السيسي في احتفالية قادرون باختلاف.

والحقيقة أن في هذه الاحتفالية أوفى الرئيس السيسي بوعده لإحدى فتيات ذوي الهمم عندما طلبت منه استقبال أشقائهم من ذوي الهمم من الدول العربية، حيث استقبلت احتفالية قادرون باختلاف ذوي الهمم من الدول العربية على رأسهم الإمارات وكانت ضمن المشاركين الطفلة مريم حمدان، من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت الطفلة مريم: "أنا عمرى 11 سنة.. أنا اليوم سفيرة للطفل وأتمنى أن أكون سفيرة لبلادى فى المستقبل.. وحرصت على المشاركة.. وأشكر حضرتك فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى على دعوتى أنا وإخوانى للمشاركة فى حفل "قادرون باختلاف".. وبنحب مصر أنا والشعب الإماراتي.

بالفعل كان هناك خلال اليوم العديد من اللقطات والمشاهد الإنسانية المؤثرة من الأطفال وأيضا ردود أفعال الرئيس السيسي عليها والتي كان من أهمها ذهاب شاب من “قادرون باختلاف”، لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعانقه عناقا حارا وتأثر الرئيس بما فعله الشاب.



وقال هذا البطل : "أنا النهارده ملكت الدنيا كلها لما شوفت حضرتك يا ريس".



واكمل وقال :" أنا أبويا و أمي ناس بسيطة يا ريس، أنا مش قادر اتكلم" وعانق الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى احتفالية قادرون باختلاف، وسط فرحة من جميع الحضور.

من ناحية أخرى قالت الطفلة رغد أحمد والبالغة من العمر 15 عاما إنها تحب الرئيس السيسي؛ مضيفة أن لكل حكاية أبطال والابطال في قصص القادرون باختلاف هم الأهل الاب والام لانهم قالوا لا لكل من قال إنها ستموت ولكل معلم قال إنها لا تستطيع الفهم ولكل من تنمر عليها.