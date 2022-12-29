احصل على فرصة للمشاركة في مؤتمر "علوم الاتصال والمشاركة المجتمعية"

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى إطار التعاون مع لجنة التعاون العلمى و التكنولوجى (COMSTECH) عن المؤتمر الدولى وورشة العمل حول” علوم الإتصال والمشاركة المجتمعية” المزمع عقدهما خلال الفترة من 1 وحتى 3 فبراير 2023 إسلام أباد – باكستان.

وأوضحت أنه يناقش المؤتمر الأوساط الأكاديمية والتفاهم، دبلوماسية العلوم، التقنيات الناشئة، و تغيير المناخ وعلوم الحياه.... لمزيد من المعلومات :

http://www.asrt.sci.eg/all-news/media-releases/workshop-6/



أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم لبرنامج "مشروعى بدايتى" لدعم مشروعات التخرج للعام الدراسي 2023/2022، واوضح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي أن الأكاديمية ومنذ 8 سنوات متتالية تعد أكبر جهة داعمة لمشروعات التخرج فى مصر من منطلق إيمانها بأن الشباب هم المحرك الأساسى لقاطرة التقدم، حيث تدعم الأكاديمية طلاب السنة النهائية بالكليات العملية في كافة التخصصات بجميع الجامعات المصرية من خلال أحد أهم برامجها" مشروعي بدايتي".



وقد اطلقت الأكاديمية البرنامج في 2012/2013، فإن الأكاديمية تقدم الدعم لأفضل المشروعات فى كافة التخصصات، وأن الدعم غير مقتصر فقط على كليات الهندسة والعلوم؛ ليشمل الدعم أكبر قاعدة طلابية فى مصر لأفضل المشروعات المقبولة فنيًّا، حيث شمل الدعم العديد من التخصصات كالآثاث والديكور، وأفلام الكارتون والألعاب الإلكترونية، وصناعة البرمجيات، وانترنت الاشياء، وصناعة الالكترونيات والروبوتكس بالإضافة إلي التكنولوجيا الخضراء، والطاقة والمياه، إلي جانب اللوجستيات، والصناعات البترولية، والبرامج المساعدة لمتحدى الإعاقة، الاستزراع السمكى، وتدوير المخلفات وتجميل المدن، والصناعات الغذائية، والصناعات الحرفية وغيرها.